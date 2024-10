Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Vi phạm an toàn giao thông vẫn là vấn đề nhức nhối

Học sinh được tặng mũ bảo hiểm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong 5 năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức hàng loạt hoạt động giáo dục, tuyên truyền về an toàn giao thông, góp phần thay đổi nhận thức, ý thức về an toàn giao thông ở lứa tuổi học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, vi phạm an toàn giao thông vẫn là một vấn đề nhức nhối, đặc biệt là đối với học sinh, sinh viên, những nguy hiểm về tai nạn giao thông vẫn rình rập hàng ngày, hàng giờ và vẫn còn phải chứng kiến những đau xót về tai nạn giao thông gây ra. Hậu quả, di chứng và sự tổn hại không chỉ về vật chất, mà còn là tinh thần đối với mỗi cá nhân, gia đình, nhà trường là vĩnh viễn.

Đây là nhận định của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi tại hội nghị tổng kết 5 năm triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp số 415 giữa Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2019-2024. Hội nghị do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng nay, 18/10, tại Thái Nguyên.

Phối hợp linh hoạt nhiều giải pháp

Báo cáo tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên Trần Văn Đạt cho biết ngành giáo dục với gần 24 triệu học sinh, sinh viên và gần 2 triệu cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động, chiếm khoảng ¼ dân số cả nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo và phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học cho đội ngũ bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên để góp phần nâng cao nhận thức, giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trong phạm vi cả nước.

Ngành giáo dục đã triển khai hàng loạt các giải pháp như đưa công tác giáo dục an toàn giao thông là một trong những tiêu chí bình xét, đánh giá thi đua hàng năm của ngành. Bộ biên soạn tài liệu và đưa giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào chương trình chính khóa của các cấp, từ mầm non đến đại học.

Cụ thể, ở bậc mầm non có tài liệu “Giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mẫu giáo”. Bậc tiểu học, nội dung này được lồng ghép các các môn Tự nhiên-xã hội, môn Đạo đức và Khoa học với thời lượng 6 tiết/năm. Bậc trung học, an toàn giao thông được tích hợp trong môn Giáo dục công dân ở lớp 6; môn Địa lý ở lớp 9, 10, 12. Đầu năm học, các trường sẽ dành 2 tiết ngoại khóa giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông. Ở bậc cao đẳng, đại học, nội dung này lồng ghép trong Tuần sinh hoạt công dân-học sinh, sinh viên đầu khoá học, đầu năm học và cuối khóa học với thời lượng 4 tiết/năm học.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong 5 năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với các hình thức linh hoạt để thu hút học sinh như tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn, các cuộc thi, tặng mũ bảo hiểm… Tiêu biểu như chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” dành cho cấp tiểu học thu hút hơn 9,8 triệu lượt học sinh tham gia. Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh trung học tuyên truyền đến 41 triệu lượt học sinh, hơn 6 triệu lượt học sinh tham gia. Chương trình “Giữ trọn ước mơ” trao tặng gần 8,3 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc….

Cùng với các chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đã chủ động tăng cường công tác giáo dục pháp luật ngoại khóa về an toàn giao thông bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, đa dạng, phù hợp từng lứa tuổi.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi, kết quả của những nỗ lực trên là sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về an toàn giao thông ở lứa tuổi học sinh, sinh viên. Điều này đã góp phần quan trọng làm hạn chế dần về số vụ tai nạn giao thông và giảm thiểu dần mức độ thiệt hại của các vụ tai nạn an toàn giao thông xảy ra.

Vẫn nhiều hạn chế

Tuy nhiên, cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi, vi phạm an toàn giao thông vẫn đang là vấn đề nhức nhối, việc phối hợp về giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên vẫn còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

Thông tin cụ thể hơn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên Trần Văn Đạt, ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông của học sinh, sinh viên có chuyển biến nhưng tính tự giác chưa cao. Theo thông báo của ngành công an, các lỗi vi phạm chủ yếu của học sinh, sinh viên là không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, vừa điều khiển xe mô tô vừa làm việc khác như nghe nhạc, nghe điện thoại...

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong khi đó, thời lượng dạy về an toàn giao thông trong chương trình chính khóa còn hạn hẹp; phương pháp giảng dạy còn cứng nhắc, chưa tạo hứng thú cho học sinh; kinh phí tổ chức các hoạt động ngoại khoá hạn chế…Bên cạnh đó là một số nguyên nhân chủ quan như lãnh đạo một số nhà trường còn chưa thực sự quan tâm đúng mức đến nội dung này…

Chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị, Trưởng phòng Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thanh Thưởng cho hay trường tổ chức triển khai mô hình xây dựng đội tuyên truyền Luật giao thông trong trường. Cụ thể là thành lập các nhóm tuyên truyền theo tổ chức đoàn/hội khoa, xây dựng nội dung tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền trên website cũng như các trang mạng xã hội của sinh viên; duy trì mô hình cổng trường an toàn giao thông, tích cực giải tỏa ách tắc giao thông trong giờ cao điểm.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng – Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho hay do địa bàn rộng với nhiều khu vực địa hình khác nhau, Nghệ An đã căn cứ vào đặc điểm từng vùng, miền để tuyên truyền phù hợp. Cụ thể, với những học sinh thường xuyên tham gia các phương tiện giao thông đường thủy, nhà trường tăng cường giáo dục học sinh đi phà, đò phải mặc áo phao, sử dụng dụng cụ cứu sinh, chấp hành quy định an toàn giao thông đường thủy nội địa. Đối với các trường trên địa bàn có đường sắt chạy qua, trường tổ chức tuyên truyền các nội dung bảo vệ đường sắt, các quy tắc đi qua đường sắt an toàn…

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung, tham mưu để công tác phối hợp giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên hiệu quả hơn, nhất là khi có những cơ sở pháp lý vững chắc là Luật Đường bộ và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Tại hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 15 cá nhân và 18 tập thể nhằm ghi nhận những thành tích trong 5 năm triển khai Chương trình phối hợp số 415./.