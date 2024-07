Nghệ An: Tìm thấy nạn nhân thứ hai bị cuốn trôi khi qua suối Vều

Lực lượng chức năng xuyên đêm nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân bị nước cuốn trôi, mất tích trên suối Vều (xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 21/7, ông Phan Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết, sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 8 giờ 10 phút sáng 21/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại trong vụ hai người phụ nữ bị cuốn trôi và mất tích khi lội qua suối Vều (xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An).

Theo đó, thi thể nạn nhân thứ hai được tìm thấy là chị Đoàn Thị H. (hộ khẩu thường trú tại bản Cao Vều 3, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Thi thể nạn nhân được tìm thấy trên sông Giăng, cách vị trí nơi xảy ra vụ việc trên suối Vều khoảng 5km.

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã làm thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào sáng 19/7, 12 phụ nữ (đều hộ khẩu thường trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) lội qua suối Vều để vào rừng trồng cây keo, tràm thuê cho một người dân. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, 12 phụ nữ này rời khu vực trồng keo, tràm để quay trở về bản làng.

Khi đến bờ suối Vều thì mực nước dòng suối này dâng cao, chảy xiết do có mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về.

Chờ đợi lâu mà mưa không ngớt nên nhóm người này quyết định chia theo từng nhóm nhỏ, cầm tay nhau lội qua suối. Các tốp đầu lội qua suối an toàn, nhưng 2 người đi cuối trong tốp sau cùng là chị Hà Thị L. (hộ khẩu thường trú tại bản Cao Vều 2, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) và chị Đoàn Thị H. (hộ khẩu thường trú tại bản Cao Vều 3, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) trượt chân vào hố sâu và bị nước cuốn trôi, mất tích. Do dòng nước chảy xiết nên những người có mặt tại hiện trường lúc đó không thể hỗ trợ, cứu vớt được các nạn nhân.

Nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân huyện Anh Sơn đã khẩn trương cử lực lượng chức năng vào địa bàn phối hợp cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phúc Sơn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An), Công an huyện Anh Sơn, các đoàn thể xã Phúc Sơn và người dân ở các bản Cao Vều 1, Cao Vều 2, Cao Vều 3 và Cao Vều 4 (xã Phúc Sơn) với trên 100 người tới hiện trường tổ chức tìm kiếm các nạn nhân xuyên đêm.

Đến khoảng hơn 8 giờ sáng 20/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Hà Thị L. cách nơi xảy ra sự việc khoảng 1km về phía hạ nguồn suối Vều.

Những ngày qua, tại một số huyện miền núi phía Tây của tỉnh Nghệ An như: Anh Sơn, Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp… xảy ra mưa lớn cục bộ.

Địa bàn các địa phương này thường là địa hình núi cao, nhiều sông, suối chia cắt nên khi mưa lớn xảy ra khiến dòng chảy tại các lưu vực sông, suối dâng cao, chảy mạnh, dễ gây ra lũ quét, sạt lở đất.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần cẩn trọng, không chủ quan và không cố tình vượt qua khu vực sông, suối, ngầm tràn… trong mùa mưa lũ để tránh trường hợp không may xảy ra./.

