Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm phong trào 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) là dấu mốc lịch sử quan trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết và ý chí cách mạng của công-nông dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ A-Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt “Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh tại Nghệ An”.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh khẳng định: “Danh xưng Nghệ An xuất hiện từ năm 1030 dưới triều Lý, đánh dấu một chặng đường lịch sử vẻ vang. Đây là dịp để mỗi người dân ôn lại truyền thống, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.”

Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) là dấu mốc lịch sử quan trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết và ý chí cách mạng của công-nông dưới sự lãnh đạo của Đảng. 95 năm trôi qua, những địa điểm ghi dấu phong trào vẫn là biểu tượng thiêng liêng trong lòng nhân dân.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt “Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) tại Nghệ An cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An./.