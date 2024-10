Nghĩa cử cao đẹp của 1 gia đình ở Hà Nam hiến tạng cứu sống 4 người

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cảm ơn và tri ân gia đình của bệnh nhân S. với nghĩa cử cao đẹp đã hiến tạng cứu người. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiều 28/10, Bệnh viện Bạch Mai thông tin về một dấu ấn mới cho nỗ lực phát triển toàn diện của bệnh viện trong việc triển khai công tác vận động hiến mô và bộ phận cơ thể người và tôn vinh nam bệnh nhân 36 tuổi (ở Hà Nam) qua đời vì chết não.

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho hay người bệnh Lê Tiến S. (nam, sinh năm 1988) qua đời vì chết não, gia đình bệnh nhân đã có nghĩa cử cao đẹp hiến tạng của con trai để cứu giúp 4 người khác. Đặc biệt, trong đó có quả tim được vận chuyển từ Bệnh viện Bạch Mai vào Huế ghép tim trước khi bão số 6 đổ bộ.

Số lượng ca hiến tạng từ người chết não tăng gấp 3 lần trong vài tháng Từ năm 2010 đến 2020, mỗi năm tại Việt Nam có 10-11 ca chết não hiến tạng. Riêng năm 2023, có 14 ca chết não hiến tạng. Tuy nhiên, chỉ trong 9 tháng của năm 2024, đã có 25 ca chết não hiến mô, tạng.

Trước đó, vào ngày 16/10, người bệnh Lê Tiến S. - làm công nhân lái xe máy xúc, tiền sử khỏe mạnh, thấy đau đầu rất dữ dội, tê bì chân tay đã được đưa đi cấp cứu. Trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, người bệnh đã mất ý thức, hôn mê, co giật chân tay và ngừng thở, ngừng tim.

Vào lúc 21 giờ 39 phút cùng ngày, người bệnh được đưa vào Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê, ngừng tuần hoàn ngoại viện. Ngay lập tức, người bệnh được cấp cứu ngừng tuần hoàn tích cực. Sau cấp cứu, nhịp tim của người bệnh đập trở lại, tái lập được tuần hoàn tự nhiên nhưng vẫn hôn mê sâu.

Bệnh nhân sau đó được chuyển sang Trung tâm Đột quỵ và chụp mạch não, hội chẩn và chẩn đoán là Hôn mê, ngừng tuần hoàn ngoại viện do chảy máu dưới nhện lan tỏa mức độ nặng nghi ngờ do vỡ dị dạng mạch não.

Hội đồng hội chẩn đa chuyên khoa quyết định chụp mạch số hóa xóa nền tìm căn nguyên chảy máu, phát hiện túi phình động mạch đốt sống phải vỡ. Người bệnh đã được can thiệp nút tắc túi phình cấp cứu bằng Coils. Sau can thiệp, người bệnh vẫn hôn mê sâu, sốt cao liên tục, không đáp ứng với điều trị, mặc dù được tiến hành hồi sức, chống phù não, kiểm soát điện giải, kiểm soát thân nhiệt bằng biện pháp tích cực.

Các y bác sỹ có những lời tri ân xúc động gửi tới người bệnh, người nhà bệnh nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau can thiệp, người bệnh được chuyển lên Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị tiếp với chẩn đoán: Hôn mê sau ngừng tuần hoàn - xuất huyết não do vỡ phình động mạch đốt sống phải - viêm phổi.

Sau 9 ngày các y bác sỹ nỗ lực điều trị và hồi sức tích cực nhưng tình trạng người bệnh không cải thiện, hôn mê sâu dần, mất các phản xạ và có nguy cơ chết não.

Phó giáo sư Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho hay qua nhiều cuộc hội chẩn toàn viện, với nhận định người bệnh có nguy cơ cao chết não đến gần, bệnh viện đã giải thích về tiên lượng người bệnh với gia đình, trao đổi với gia đình người bệnh về việc hiến mô, bộ phận cơ thể người.

Sau đó, gia đình người bệnh đã thấu hiểu và quyết định hiến tạng người bệnh để cứu người, mang lại sự sống cho những người khác.

Ông Lê Tấn Sáu (ở Thanh Liêm, Hà Nam) - bố của bệnh nhân S. chia sẻ sau khi nghe các y bác sỹ giải thích về tình trạng của con, gia đình nén đau thương vì xác định bệnh của con quá nặng.

"Được chia sẻ về hành động hiến tạng cứu người bệnh khác, tôi đã bàn bạc với gia đình và đồng ý hiến đa tạng của con trai với hi vọng cho đi là còn mãi. Đây là hoạt động có ý nghĩa và gia đình cũng mong muốn nhiều người không may qua đời do tai nạn, đột quỵ có thể hiến tạng giúp đỡ người bệnh khác," ông Sáu cho hay.

Dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Huế… đã phối hợp tiến hành phẫu thuật lấy tạng để của người bệnh để chuyển cho người nhận.

Trước khi tiến hành phẫu thuật, Ban Giám đốc Bệnh viện cùng tất cả các đồng nghiệp trong ê kíp đã có những lời tri ân xúc động gửi tới người bệnh, người nhà bệnh nhân.

Theo sự điều phối của Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, trái tim người bệnh được vận chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để tiến hành ghép tim cho một người bệnh suy tim; gan được vận chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108 để ghép cho người bệnh suy gan; 2 thận được các Thầy thuốc của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sang triển khai ghép ngay tại Bệnh viện Bạch Mai cho 2 người bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Cùng trong ngày 26/10, trước khi bão số 6 đổ bộ vào miền Trung, chuyến bay mang số hiệu VJ1567 của Hãng hàng không Vietjet đã đưa các cán bộ của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, các bác sỹ của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), êkip của Bệnh viện Trung ương Huế cùng trái tim của người hiến tặng vào Huế để ghép cho một bệnh nhân nam mắc bệnh tim (39 tuổi) tại Bệnh viện trung ương Huế.

Từ điểm cầu Bệnh viện Trung ương Huế, Giáo sư Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện gửi lời tri ân sâu sắc đến người bệnh, thân nhân người bệnh hiến tạng khi qua đời đã giúp các thầy thuốc của nhiều bệnh viện, trong đó có Bệnh viện Trung ương Huế hồi sinh nhiều sự sống khác.

Các y bác sỹ từ Hà Nội và êkíp ghép tim tại Bệnh viện Trung ương Huế đã ghép thành công trái tim. Chỉ trong thời gian ngắn kể từ khi ghép cho đến nay - chưa quá 48h đồng hồ, bệnh nhân đã ổn định, đã ăn, ngồi dậy./.