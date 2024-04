Người dân từ Vũng Tàu đến Cà Mau đề phòng nguy cơ ngập do triều cường

Mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân ở Cà Mau. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 10 đến ngày 11/4, ven biển các tỉnh, thành phố từ Vũng Tàu-Cà Mau có mực nước cao nhất là 4-4,1m vào khoảng từ 24 giờ ngày 10/4 đến 3 giờ ngày 11/4 và từ 13-16 giờ hằng ngày.

Người dân đề phòng nguy cơ ngập do triều cường ở các khu vực trũng thấp và vùng ngoài đê bao các tỉnh, thành phố từ Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau.

Cảnh báo, trong 24-48 giờ tới, mực nước vùng ven biển phía Đông của Nam Bộ xuống dần theo thủy triều, mực nước trạm Vũng Tàu khoảng 4,1m. Triều cường trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực phía Đông của Nam Bộ.

Diễn biến thời tiết tối 10 ngày 11/4, phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-30 độ C, phía Nam 31-33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 38 độ C./.

Các đợt xâm nhập mặn tăng cao ở cửa sông Cửu Long tập trung vào tháng 4-5 Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo các địa phương ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn, chủ động phòng, chống xâm nhập mặn.