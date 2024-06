Nhiều cơ hội cho doanh nghiệp khi xuất khẩu gạo vào thị trường Philippines

Xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh tại nhiều thị trường trong thời gian qua. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Số liệu mới nhất do Cục Thực vật (Bộ Nông nghiệp Philippines) cung cấp cho thấy, tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 23/5/2024, tổng lượng gạo nhập khẩu của Philippines tăng 20,3% so với 5 tháng đầu năm 2023, đạt mức 1,97 triệu tấn, cao hơn khá nhiều so với mức nhập khẩu 1,64 triệu tấn trong 5 tháng đầu năm 2023.

Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Philippines cho biết tính từ đầu năm cho đến này, Cục Thực vật đã cấp 4.066 giấy phép thông quan nhập khẩu gạo cho các doanh nghiệp nhập khẩu.

Đáng chú ý, Việt Nam vẫn là đối tác xuất khẩu gạo lớn nhất tới Philippines. Tính đến ngày 23/5, gạo Việt Nam xuất khẩu sang Philippines đạt 1,44 triệu tấn, chiếm 72,9% trong tổng số gạo nhập khẩu của Philippines. Đứng thứ hai là Thái Lan xuất khẩu sang Philippines đạt 300.227,24 tấn, tiếp theo là Parkistan đạt 144.834,50 tấn, Myanmar đạt 65.080 tấn. Phần còn lại nhập khẩu từ Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Italy và Tây Ba Nha.

Năm 2023, tổng lượng gạo nhập khẩu của Philippines đạt 3,6 triệu tấn, giảm 5,9% so với mức kỷ lục năm 2022 đạt 3,82 triệu tấn. Năm 2024, dự tính tổng lượng gạo nhập khẩu của Philippines đạt khoảng 4 triệu tấn.

Theo thông tin của một số doanh nghiệp, thị trường Philippines khá ưa chuộng các loại gạo Đt8 và 5451 của Việt Nam do mềm cơm. Hiện nay gạo của Việt Nam thống lĩnh tại khu vực Metro Manila, khu vực các tỉnh phía Nam do gạo của Việt Nam ngon cơm và giá cả phù hợp. Với tín hiệu tích cực trên sẽ là cơ hội để gạo của Việt Nam nâng cao kim ngạch tại thị trường này./.