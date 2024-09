Nhiều đề xuất thiết thực được lãnh đạo ngân hàng gửi tới Chính phủ

Toàn cảnh Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các ngân hàng thương mại cổ phần về các giải pháp góp phần phát triển kinh tế-xã hội đất nước chiều ngày 21/9. (Nguồn: Ảnh/Dương Giang/TTXVN)

Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các ngân hàng thương mại cổ phần về các giải pháp góp phần phát triển kinh tế-xã hội đất nước chiều ngày 21/9, các ngân hàng thương mại đã đưa ra nhiều giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng từ nay đến cuối năm.

Lãi suất luôn được công khai

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Quang Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng công khai lãi suất trên website. Mặt bằng lãi suất cho vay bình quân đối với khoản vay mới và cũ tiếp tục giảm mạnh, đến tháng 8/2024 giảm hơn 1%/năm so với cuối năm 2023. Trong đó, lãi suất cho vay khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân giảm khoảng 0,96%; hiện ở mức 9,17%, cao hơn toàn hệ thống và nhóm ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước.

Trong những giai đoạn áp lực tăng cao, Ngân hàng Nhà nước bán can thiệp ngoại tệ hỗ trợ thanh khoản thị trường, phục vụ nền kinh tế, bình ổn thị trường ngoại tệ. Khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân chiếm khoảng 66% tổng giao dịch ngoại tệ toàn hệ thống và 30% thị phần giao dịch với khách hàng.

Phó Thống đốc: Nhiều ngân hàng giảm lãi vay mà không cần khách hàng đề nghị Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ nghiên cứu và sớm trình Chính phủ chính sách riêng cho giãn hoãn nợ với đối tượng thiệt hại của cơn bão số 3.

Tính đến ngày 17/9/2024, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 7,38% so với cuối năm 2023, trong đó, khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân tăng 8,6%, chiếm 45% thị phần, tăng cao nhất toàn hệ thống; cơ cấu tín dụng phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiếp tục hướng vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên.

Ông Dũng cho biết thêm, ngay từ đầu năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đã giao toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức khoảng 15%. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước liên tục cải tiến việc giao, điều hành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, chưa thể chấm dứt việc áp dụng biện pháp này vì tình trạng tăng trưởng tín dụng nóng, chạy đua lãi suất như giai đoạn trước năm 2011 có thể quay lại, gây bất ổn vĩ mô và rủi ro lạm phát gia tăng, rủi ro nợ xấu tăng cao, ảnh hưởng tới an toàn hệ thống ngân hàng...

Tại Hội nghị, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank cho biết tính đến tháng 8/2024, lãi suất cho vay bình quân của Techcombank ở mức 7,73%, tiếp tục giảm so với tháng 3/2024 và đã giảm 2,24% so với thời điểm tháng 12/2023. Trong đó, so với thời điểm 31/12/2023, tại 31/8/2024, lãi suất cho vay bình quân khách hàng cá nhân đối với các khoản vay thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh là một trong những lĩnh vực ghi nhận mức giảm nhiều nhất (giảm 2,48% từ mức 10,11% xuống còn 7,63%).

Ngoài ra, thực hiện chính sách giảm phí, lãi vay trên diện rộng và cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết 31/8/2024, tổng giá trị nợ gốc mà Techcombank đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ lũy kế là 6.206 tỷ đồng, tổng giá trị nợ lãi đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lũy kế là 154 tỷ đồng.

Phân tích sâu hơn, ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị MB cho biết nguyên nhân tăng trưởng tín dụng chưa được như kỳ vọng là do tác động của cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh giảm dẫn tới cầu tín dụng cho sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp giảm tương ứng. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp chưa phục hồi hoàn toàn sau COVID-19 cùng với ảnh hưởng tiêu cực của suy giảm kinh tế nên cầu vay vốn và khả năng hấp thụ vốn giảm sút.

Ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị MB phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vietnam+)

“Cầu tiêu dùng trong nước có xu hướng thắt chặt, đặc biệt các chi tiêu không thiết yếu. Bên cạnh đó, ảnh hưởng từ thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp… dẫn tới sụt giảm cầu tiêu dùng cũng như cầu tín dụng tiêu dùng, phục vụ đời sống,” ông Lưu Trung Thái nhấn mạnh.

Đối với lĩnh vực bất động sản, theo ông Thái, mặc dù có nhiều chính sách mới hỗ trợ các doanh nghiệp bất động sản nhưng quá trình giải quyết vướng mắc pháp lý tại các dự án bất động sản vẫn còn chậm, ảnh hưởng đến khả năng thu xếp nguồn vốn tín dụng của doanh nghiệp.

Tìm giải pháp ổn định, khơi thông dòng vốn trên thị trường

Tại hội nghị, người đứng đầu Techcombank kiến nghị cần có các giải pháp ổn định, khơi thông dòng vốn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

"Bộ Tài chính cần đánh giá mức độ ảnh hưởng đến thị trường, doanh nghiệp, người dân và lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp, các hiệp hội để có điều chỉnh phù hợp, vừa đảm bảo tăng cường sự ổn định của thị trường cũng như tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn một cách bền vững," ông Hồ Hùng Anh kiến nghị.

Với tình hình khó khăn chung của nền kinh tế do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, bất ổn kinh tế, chính trị toàn cầu khiến Techcombank nói riêng và các ngân hàng tại Việt Nam nói chung gặp một số khó khăn bất lợi trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Do vậy, lãnh đạo Techcombank kiến nghị cần có những giải pháp như bổ sung, gia hạn các gói vay vốn với lãi suất thấp, đặc biệt là cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp gặp khó khăn trong xuất khẩu, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh trong thời gian qua, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn...

Trong khi đó, ông Đặng Khắc Vỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị VIB cũng đề xuất, kiến nghị như cần thúc đẩy quyết liệt các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Theo ông Đặng Khắc Vỹ, những chuyển biến thời gian vừa qua của thị trường bất động sản là khá tích cực, nhờ sự nỗ lực, quyết tâm cao của Chính phủ, của các bộ, ngành trong việc gỡ vướng, thúc đẩy thị trường bất động sản.

Do ngành ngân hàng ngày càng gia tăng tỷ trọng tín dụng bán lẻ trong danh mục tín dụng của mình, tài sản bảo đảm là nhà đất, căn hộ chiếm tỷ lệ trọng yếu trong tổng số tài sản bảo đảm, nên sự phục hồi của thị trường bất động sản không những tác động tích cực tới nền kinh tế mà giúp các ngân hàng tăng cường cho vay và xử lý được nợ xấu.

"Chúng tôi mong muốn Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững, từ đó giúp ngân hàng gia tăng tín dụng an toàn, mạnh mẽ. Tiếp tục thực thi chính sách không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng để tăng trưởng tín dụng bằng mọi giá nhằm tránh những hệ lụy về sau ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của các ngân hàng và sự ổn định của ngành ngân hàng khi nợ xấu gia tăng, lợi nhuận suy giảm," ông Đặng Khắc Vỹ nói.

Ngoài ra, ông Vỹ cũng đề xuất Ngân hàng Nhà nước đánh giá, xếp hạng các ngân hàng dựa theo các dữ liệu có độ minh bạch cao, từ đó có các giải pháp giám sát, hỗ trợ, quản lý room tín dụng phù hợp để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng lành mạnh và đảm bảo chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng.

Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cho biết Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi và phấn đấu giảm lãi suất cho vay. (Ảnh: Vietnam+)

Đề cập về giải pháp từ nay tới cuối năm, Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cho biết Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi và phấn đấu giảm lãi suất cho vay; tháo gỡ và thúc đẩy tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống, tiêu dùng; tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng.

Bên cạnh đó, các ngân hàng sẽ tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo đúng quy định. Thực hiện các biện pháp khắc phục bão lụt, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh...

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng để thúc đẩy sự phục hồi của tổng cầu, tăng khả năng hấp thụ tín dụng, bên cạnh các giải pháp từ phía ngành ngân hàng, cần có chính sách tổng thể từ phía các Bộ, ngành, địa phương như đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường thu hút đầu tư xã hội, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng cao.../.