Nhiều nhà thầu quan tâm mua gạo dự trữ 10 năm của Thái Lan

Do ảnh hưởng của El Nino, sản lượng gạo của Thái Lan dự kiến sẽ giảm 5,9% trong năm nay, do đó khối lượng gạo xuất khẩu của nước này có thể chỉ đạt 7,5 triệu tấn, giảm 14,4% so với năm ngoái.