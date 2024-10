Nhu cầu khí đốt của châu Âu có khả năng giảm trở lại

Các công ty châu Âu đã mất lợi thế cạnh tranh so với các công ty bên ngoài EU, đặc biệt là châu Á với chi phí lao động thấp và ở Mỹ, nơi giá khí đốt rẻ hơn bốn lần so với ở châu Âu.

Trạm nén khí đốt ở Morelmaison, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nhà phân tích cho biết ngành công nghiệp nặng của châu Âu có khả năng sẽ quay trở lại cắt giảm sử dụng khí đốt vào năm 2025, trong bối cảnh thị trường khí đốt thắt chặt và giá tăng cao.

Kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022, ngành công nghiệp châu Âu đã chịu áp lực do chi phí năng lượng tăng vọt.

Các công ty châu Âu đã mất lợi thế cạnh tranh so với các công ty bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt là châu Á với chi phí lao động thấp và ở Mỹ, nơi giá khí đốt rẻ hơn bốn lần so với ở châu Âu.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa công bố báo cáo cho thấy nhu cầu khí đốt trên toàn cầu trong năm nay đang tăng mạnh so với hai năm qua và dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục vào năm 2024 và 2025.

Trong bản đánh giá an ninh khí đốt toàn cầu hàng năm IEA cho biết nhu cầu khí đốt cho ngành công nghiệp của châu Âu đang phục hồi do giá ổn định trở lại. Tuy nhiên, mức tiêu thụ dự kiến sẽ giảm trong những năm tới, khi các công ty phải tiếp tục vật lộn với chi phí năng lượng cao hơn so với các khu vực khác và nền kinh tế tăng trưởng yếu.

Chuyên gia phân tích Erisa Pasko của Energy Aspects nhận định rằng sang năm 2025 nhu cầu khí đốt cho ngành công nghiệp ở châu Âu dự kiến sẽ thấp hơn 21% so với mức trung bình 2017-2021, do tăng trưởng kinh tế yếu, đặc biệt là ở Đức.

Hội đồng công nghiệp hóa chất châu Âu (Cefic) cho biết hiện giá khí đốt của EU đang cao hơn 4,7% so với Mỹ./.

