Những dấu mốc mới của OpenAI - “ông lớn” ngành AI tạo sinh

Công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) OpenAI ngày 29/8 cho biết rằng chatbot ChatGPT của họ hiện có hơn 200 triệu người dùng hoạt động hàng tuần, gấp đôi con số mà họ có vào mùa Thu năm ngoái.

Ra mắt vào năm 2022, ChatGPT có thể tạo ra các phản hồi giống như con người dựa trên yêu cầu của người dùng.

Hồi tháng 11/2023, Giám đốc điều hành (CEO) của OpenAI, ông Sam Altman đã nói chatbot của công ty có 100 triệu người dùng hoạt động hàng tuần.

OpenAI cho biết thêm 92% các công ty thuộc danh sách 500 công ty lớn nhất nước Mỹ (Fortune 500) đang sử dụng sản phẩm của họ.

Bên cạnh đó, việc sử dụng Giao diện lập trình ứng dụng tự động (API) - cho phép các chương trình phần mềm giao tiếp với nhau - đã tăng gấp đôi kể từ khi công ty ra mắt ChatGPT-4o mini vào tháng Bảy.

GPT-4o mini là một mô hình AI nhỏ tiết kiệm chi phí. Mục đích của OpenAI khi ra mắt sản phẩm này là giúp công nghệ của họ có chi phí hợp lý và tiết kiệm năng lượng hơn, cho phép công ty khởi nghiệp này mở rộng nhóm khách hàng tiếp cận.

ChatGPT đã thúc đẩy sự phổ biến của AI tạo sinh cũng như góp phần đẩy định giá của OpenAI tăng mạnh.

Đáng chú ý, trong cùng ngày 29/8, OpenAI và Anthropic - một cái tên nổi bật khác của lĩnh vực AI tạo sinh - đã ký thỏa thuận với Chính phủ Mỹ để nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá các mô hình AI của họ.

Cụ thể, hai công ty sẽ hợp tác với Viện An toàn AI Mỹ, một đơn vị thuộc Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST). Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong việc quản lý và giám sát công nghệ AI, vốn đang là mối quan tâm lớn kể từ khi ChatGPT của OpenAI ra đời.

Theo thỏa thuận, Viện An toàn AI Mỹ sẽ cung cấp phản hồi cho cả hai công ty về các cải tiến an toàn tiềm năng đối với mô hình của họ, cả trước và sau khi các mô hình này được công bố rộng rãi. Viện cũng sẽ làm việc chặt chẽ với Viện An toàn AI của Vương quốc Anh trong quá trình này.

Động thái này là một phần trong nỗ lực thực hiện sắc lệnh về AI của Nhà Trắng được công bố vào năm 2023, nhằm tạo khung pháp lý cho việc triển khai nhanh chóng các mô hình AI tại Mỹ.

Ngoài ra, theo báo cáo mới nhất từ Wall Street Journal, “gã khổng lồ” công nghệ Apple đang trong quá trình đàm phán để đầu tư vào OpenAI.

Theo các nguồn tin, OpenAI đang đàm phán để đạt mức định giá 100 tỷ USD trong vòng gọi vốn mới do công ty đầu tư mạo hiểm Thrive Capital dẫn đầu với khoản đầu tư 1 tỷ USD.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh OpenAI đang tìm kiếm nguồn tài trợ mới để đáp ứng chi phí phát triển công nghệ ngày càng cao.

Microsoft, nhà đầu tư lớn nhất của OpenAI và hiện đang nhận một nửa lợi nhuận của công ty khởi nghiệp này, cũng sẽ tham gia vào vòng gọi vốn mới.

Nếu được xác nhận, việc Apple tham gia vào cơ cấu sở hữu của OpenAI sẽ diễn ra đúng thời điểm công ty chuẩn bị ra mắt các mẫu điện thoại thông minh iPhone mới vào ngày 9/9, dự kiến sẽ tối ưu hóa những đổi mới về AI./.

