Những gợi ý phụ kiện tóc xinh yêu cho "hội bánh bèo" đón mùa Hè

Trong thế giới làm đẹp, bên cạnh việc làm cho mái tóc trở nên gọn gàng và có điểm nhấn hơn thì những chiếc phụ kiện tóc sẽ giúp chủ nhân thể hiện cá tính cùng gu thẩm mỹ yêu kiều, thời thượng của riêng mình.

Kẹp tóc hoa lan hồ điệp

Nếu các bạn thường xuyên lướt các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Instagram, Threads… không khó để bắt gặp hình ảnh những cô nàng sử dụng một chiếc kẹp tóc hoa lan hồ điệp to bản đủ màu sắc để làm điệu trên mái tóc của mình. Đây là trào lưu được bắt nguồn từ các “tỷ tỷ Douyin” Trung Quốc và đã “cập bến” sang Việt Nam đầu tháng 3.

Với mức giá hợp lý, chiếc kẹp tóc này dự đoán sẽ tiếp tục trở thành xu hướng trong suốt mùa Hè. Kẹp tóc hoa lan hồ điệp thường được làm bằng chất liệu như polyester. Để tự tay làm một chiếc kẹp tóc hoa lan hồ điệp cũng khá đơn giản, bạn chỉ cần một chiếc kẹp tóc mỏ vịt, ngọc trai, hoa lan hồ điệp được cắt từ nhánh hoa giả và keo nến.

Bên cạnh kiểu dáng điệu đà của chiếc kẹp tóc hoa thì hiệu ứng “nàng thơ” mang lại cho các cô gái khi lên hình đã khiến cộng đồng mạng phải “săn lùng” suốt nhiều ngày qua. Nhiều beauty blogger ưu ái chiếc kẹp tóc hoa lan hồ điệp đến mức còn sáng tạo ra những kiểu makeup tone hồng “cộp mác” phụ kiện này.

Kẹp tóc hoa sứ

Trên thực tế, kẹp tóc hoa sứ chất liệu nhựa cũng không còn xa lạ với người trẻ. Phụ kiện này đã từng được ưa chuộng vào hè 2023 nhờ xu hướng Y2K.

Bước sang năm 2024, kẹp hoa sứ có phần bùng nổ hơn khi mẫu mã ngày càng cải tiến đa dạng, đổi mới và trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều xu hướng quà tặng trên thị trường. Lý giải cho điều này, kẹp tóc hoa sứ được yêu thích nhờ toát ra “summer vibe” đặc trưng.

Khi vào mỗi mùa Hè, trên bãi biển, mái tóc của các cô gái lại được “tô điểm” bởi những bông hoa đại trắng nhụy vàng xinh xắn. Chính vì kẹp tóc hoa sứ cũng có hình dáng tương đương và màu sắc tươi sáng, bắt mắt khiến người ta liên tưởng ngay đến mùa Hè, biển xanh, cát trắng và nắng vàng.

Kẹp tóc nơ

Khi xu hướng thẩm mỹ “coquette” và “balletcore” chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, phụ kiện gắn nơ vẫn sẽ là item “hot trend” trong mùa Hè năm nay. Điểm nhấn đáng chú ý sẽ là những chiếc kẹp nơ mini được trang trí dày và xếp chồng trên mái tóc một cách ngẫu nhiên.

Nếu biết ứng dụng chiếc kẹp nơ, bạn hoàn toàn có thể xuất hiện với một diện mạo ngọt ngào hoặc cá tính nhờ vào cách sắp xếp sự xuất hiện của chúng.

Không chỉ sử dụng kẹp nơ để làm đẹp cho tóc, nhiều bạn trẻ còn nghĩ ra đủ cách để tận dụng món phụ kiện. Họ dùng kẹp tóc nơ để trang trí thêm thắt cho túi xách, làm điệu cho quần áo, thậm chí là để cố định dây sạc, tai nghe…

Xược zigzag

Nếu bạn muốn chọn một phụ kiện thật độc đáo cho mùa Hè này, hãy cân nhắc tới chiếc xược zigzag. Kết hợp giữa yếu tố hoài cổ và thẩm mỹ hiện đại, xu hướng này mang đến cho người dùng một tổng thể diện mạo nổi bật như các cô nàng thập niên 90.

Phụ kiện này giúp người dùng cố định hết tóc con trên mái để tạo kiểu hay khiến mái tóc trở nên gọn gàng một cách nhanh chóng nhất.

Chúng đã được “bắt gặp” trên sàn runway của hàng loạt thương hiệu lớn vào năm nay như Sandy Liang, Simone Rocha, Versace…

Băngđô to bản co giãn

Băngđô to bản co giãn (hay còn gọi là sweatband) đậm chất “sporty” là item không thể thiếu trong ngăn tủ của các cô nàng IT Girl.

Sweatband ra đời bắt nguồn từ những môn thể thao ngoài trời như tennis, running hay golf… giúp các cô nàng định hình tóc mái và ngăn mồ hôi chảy xuống trong quá trình hoạt động. Chiếc băngđô băng trán này đã vô cùng “hot” vào những năm thập niên 60 nhờ đa dạng kiểu dáng cùng màu sắc bắt mắt.

Sau một thời gian dài vắng bóng thì hiện tại, chúng “lội ngược dòng” trở lại và vẫn làm tốt vai trò của mình.

Bạn có thể linh hoạt phối phụ kiện này với nhiều kiểu trang phục khác nhau, nhưng hợp nhất vẫn là phong cách năng động hoặc tối giản./.

