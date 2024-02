Xu hướng mái tóc phồng khổng lồ thập kỷ 60-70 đang trở lại

Không đơn giản chỉ là thời trang, kiểu tóc phồng to khổng lồ thịnh hành ở thập niên 60-70 còn là thông điệp khẳng định nữ quyền; biểu hiện của niềm tự hào chủng tộc và lá chắn chống cảm giác bất an.

Nữ ca sỹ Miley Cyrus đã "cảm ơn mái tóc của mình” sau khi nhận giải Grammy. (Ảnh: WWD)

Sau khi nữ ca sỹ Miley Cyrus giành được giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp, cô đã lên mạng xã hội để “đích thân cảm ơn mái tóc của mình” - một kiểu tóc tạo kiểu phồng to bồng bềnh của những năm 1970 - do nhà tạo mẫu tóc Bob Recine thực hiện.

Điều này bắt nguồn từ một câu nói phổ biến ở quê hương miền Nam của nữ ca sỹ người Mỹ: “Tóc càng cao, càng gần thiên đường.”

Mốt tóc phồng to khổng lồ đang hồi sinh, không chỉ bởi một mình Miley Cyrus mà cả các nữ diễn viên gạo cội của Hollywood như Julianne Moore, Julia Roberts… cũng đang lăngxê thành xu hướng trên các tạp chí nổi tiếng.

Mái tóc bồng bềnh cổ điển này cũng xuất hiện trên sàn diễn thời trang. Tại show diễn đánh dấu 40 năm sự nghiệp của Marc Jacobs ở New York hồi đầu tháng Hai, những người mẫu đã trình với tạo hình giống nhưng cô búp bê đội tóc những mái giả phồng to nhiều màu sắc lấy cảm hứng từ The Supremes.

Hay tại Tuần lễ thời trang Paris mới đây, người mẫu Kendall Jenner đã “gây bão” khi catwalk với mái tóc updo bồng bềnh, kết hợp một chiếc váy quây được đính kết bởi hàng ngàn chiếc móng giả được sơn màu đỏ rực rỡ.

Kendall Jenner với mái tóc lớn tại Tuần lễ thời trang Paris. (Ảnh: The Washington Post/Getty Images)

Kiểu tóc “siêu to khổng lồ” cũng đang thống trị màn ảnh, với tạo hình mái tóc “thách thức trọng lực” của nhân vật Cailee Spaeny trong phim “Priscilla” do Sofia Coppola đạo diễn; hay kiểu tóc tổ ong bông xù của Amy Winehouse trong “Back to Black,” bộ phim tiểu sử về cuộc đời nữ ca sỹ chuẩn bị ra mắt vào tháng Tư tới.

Khán giả cũng ấn tượng với mái tóc dài hơn 1,2m đầy vẻ hoang dã của Emma Stone trong phim “Poor Things.” Và sau phiên bản làm lại của bộ phim được yêu thích năm 2004, “Mean Girls,” một câu thoại trong phim đã viral khắp mạng xã hội TikTok: “Đó là lý do tại sao tóc cô ấy lại to như vậy. Nó chứa đầy bí mật.”

Đã có có hơn 950 triệu lượt tìm kiếm trên TikTok về kiểu tóc phồng to với những đề cập đến mái tóc bồng bềnh của siêu mẫu Cindy Crawford của những năm 90; những mái tóc lớn cùng phong cách nóng bỏng của các nhân vật nữ chính Carmela và Adriana trong phim “The Sopranos.”

Kiểu tóc phồng to phóng khoáng và nổi loạn đối lập hoàn toàn với phong cách thời trang chỉn chu kiểu “con nhà lành” với lối trang điểm tự nhiên cùng mái tóc duỗi thẳng mượt mà hoặc lượn sóng mềm mại, phổ biến từ những năm 2020 cho đến nay.

Những mái tóc phồng theo phong cách Supreme là điểm nhấn trong buổi trình diễn ở New York của Marc Jacobs rrong tháng Hai. (Ảnh: WWD/Getty Images)

Guido Palau, người đi đầu và tạo ra những xu hướng tóc, nhận định trong năm 2024, xu hướng tóc phồng to sẽ thịnh hành trở lại.

“Trong quá khứ, một mái tóc phồng to là biểu hiện của sự quyến rũ và quyền lực, nhưng giờ đây, hiếm thấy một người phụ nữ nào đó tạo kiểu tóc này, nó có thể gây sốc với những người xung quanh,” Palau nói

Vào những năm 50 và 60, trào lưu tạo kiểu tóc phồng bồng bềnh rất thịnh hành, và đó được coi như là một tuyên ngôn của phụ nữ về bản thân. Ngày nay, trong một xã hội luôn vận hành vội vã, việc dành thời gian để tạo những kiểu tóc cầu kỳ ít được ưu tiên, thay vào đó là phái đẹp sẽ chọn những kiểu tóc đơn giản, tiện dụng.

Rachael Gibson, người điều hành tài khoản Instagram The Hair Historian, tin rằng việc chăm sóc mái tóc có thể coi là một tuyên bố về sự độc lập và nữ quyền.

“Nhìn lại quá khứ, thời đại của tóc phồng đã xuất hiện từ rất sớm, từ thế kỷ 18 khi Hoàng hậu nước Pháp Marie Antonnette ‘phát minh’ ra mốt tóc bới cao chót vót một cách công phu, được phủ bột mì và trang trí nhiều phụ kiện như lông vũ, hoa và các tác phẩm điêu khắc nhỏ,” Gibson nói.

Theo Gibson, “mái tóc lớn không đơn giản chỉ nhằm gây ấn tượng với những người xung quanh, mà còn cho phép phụ nữ 'chiếm không gian,' thể hiện quyền lực của mình thông qua mái tóc vào thời điểm mà phái yếu còn chưa có nhiều tiếng nói.”

Điều này khá đúng trong thế giới nhạc đồng ở thập niên 60, khi đó hầu như do nam giới thống trị, còn các nữ ca sỹ như Loretta Lynn và Tammy Wynette, phải nỗ lực hết sức để giành cơ hội được tham gia vào The Johnny Cash Show nổi tiếng thời bấy giờ. Và khi trình chiếu biểu diễn, mái tóc khổng lồ của các nữ ca sỹ choán hết toàn bộ màn hình đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về nữ quyền.

Nữ ca sỹ cá tính quá cố Amy Winehouse cũng luôn tạo hình mái tóc kiểu tổ ong lấy cảm hứng từ biểu tượng nhạc Pop lừng lẫy Ronnie Spector của nhóm Ronettes những năm 1960, và mái tóc này đã trở thành “áo giáp” của cô.

“Tôi càng cảm thấy bất an, tóc của tôi càng phải to hơn để bản thân mình cảm thấy mạnh mẽ,” nữ ca sỹ nói trong một cuộc phỏng vấn trả lời báo giới.

Mái tóc Afro xoăn, phồng to còn trở thành một biểu tượng cho sự đấu tranh chống lại nạn phân biệt chủng tộc của người da đen.

Nhà hoạt động Angela Davis với mái tóc Afro năm 1970. (Ảnh: AP)

Vào giữa thế kỷ 20, kiểu tóc Afro tự nhiên của người châu Phi luôn bị người da trắng mỉa mai là rất “buồn cười.” Các quảng cáo khi đó luôn nhấn mạnh phải để tóc thẳng thì mới được chấp nhận. Các trường học và văn phòng thì yêu cầu những phụ nữ da đen “quản lý” mái tóc của mình sao cho phù hợp với tiêu chuẩn sắc đẹp của châu Âu.

Những năm 60, trong phong trào Dân quyền của người gốc Phi chống lại sự phân biệt chủng tộc, nhà hoạt động Angela Davis đã coi mái tóc Afro bông xù của mình là biểu tượng cho “sự kháng cự,” một cách đòi lại di sản châu Phi và truyền cảm hứng cho nhiều người khác làm điều tương tự.

Cô viết trên tờ Atlantic. “Mái tóc Afro hùng mạnh của tôi thể hiện tính chiến đấu của tôi.”

Phong trào Dân quyền của người da đen sau đó đã thổi một luồng gió mới vào nền văn hóa đại chúng thế giới, để các nghệ sỹ gốc Phi thể hiện niềm tự hào về nguồn gốc của mình, điển hình là các nhạc sỹ huyền thoại như James Brown, Nina Simone, Sly Stone, Aretha Franklin, Chaka Khan, và nhiều ngôi sao khác./.

