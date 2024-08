Hành trình 3 ngày thực hiện 15 thủ thuật thẩm mỹ của một phụ nữ Mỹ tại Hàn Quốc

Bảng quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ tại ga tàu điện ngầm ở thủ đô Seoul. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vào đầu năm nay, Yerim Lee, sống tại Mỹ, đã hạ cánh tại Hàn Quốc với dự định dùng thời gian 1 tuần tại đây dành cho việc chăm sóc sắc đẹp của mình.

Theo chia sẻ của Lee, cô đã thực hiện 15 dịch vụ về làm đẹp trong khoảng thời gian ba ngày trong chuyến đi của mình. Bản danh sách được chia sẻ trên tài khoản TikTok @taxinoodle của cô đã thu hút khoảng 1,2 triệu lượt xem.

Seoul đã trở thành một thủ đô làm đẹp toàn cầu trong những năm gần đây, với thế mạnh về trang điểm và chăm sóc da và các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng. Bên cạnh đó, các thủ thuật không xâm lấn hoặc ít xâm lấn cũng đã trở nên phổ biến để có được một vẻ ngoài đẹp hoàn hảo một cách tự nhiên, như nhấn mạnh vào các đường nét thanh tú, làn da sáng và mái tóc bóng mượt.

“Nhiều người phụ nữ sẽ chăm sóc tóc hoặc móng tay vài lần một tuần,” Lee nói. Đồng thời cho biết thêm khi các tiêu chuẩn về cái đẹp tiếp tục thay đổi, các loại thuốc tiêm thẩm mỹ cũng ngày càng trở nên phổ biến hơn.

Lee sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc. Năm 11 tuổi, cô chuyển tới sống tại New York, Mỹ, và đây cũng là nơi cô bắt đầu thực hiện các liệu trình làm đẹp. “Bây giờ tôi đã ngoài 20… Tôi bắt đầu tiêm botox tại Mỹ, nhưng tôi thích làm ở Hàn Quốc vì giá cả ở đó cạnh tranh hơn.”

Theo Lee, nếu tính cả chi phí bổ sung cho vé máy bay và tiền phòng khách sạn, thì số tiền phải trả cho các dịch vụ làm đẹp ở Hàn Quốc vẫn tương đối rẻ so với tại New York. Ví dụ, tiêm botox cho trán, hàm và lông mày ở Seoul có giá 70USD. Cùng các dịch vụ này, chi phí tại New York sẽ là từ 500-1.400USD.

Do luật quảng cáo nghiêm ngặt của Hàn Quốc, các phòng khám thường được biết đến qua truyền miệng, vì vậy Lee đã nhờ bạn bè và gia đình giới thiệu, bởi những vụ lừa đảo về làm đẹp cũng rất phổ biến tại quốc gia này.

Lee đã tới 6 phòng khám khác nhau, phần lớn đều nằm ở khu phố Gangnam của Seoul, nơi từ lâu đã nổi tiếng với các trào lưu làm đẹp của những cư dân giàu có. “Mọi quảng cáo và biển quảng cáo bạn thấy tại đây đều về phẫu thuật thẩm mỹ hoặc thứ gì đó tương tự.” Đây cũng là nơi xuất hiện thuật ngữ “Gangnam unnie (chị em Gangnam) đã xuất hiện cách đây nhiều năm để mô tả những bệnh nhân bị băng bó sau những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ lớn. Và kể từ đó, nó dần mang hàm ý xúc phạm giống như “bạn trông có vẻ rất giả tạo.”

Cô bắt đầu với dịch vụ thêu lông mày trị giá 225 USD, sau đó đến một trung tâm y khoa để đo mống mắt, một dịch vụ miễn phí giúp người tiêu dùng mua đúng kích cỡ kính áp tròng màu.

Ở cơ sở tiếp theo, Lee được gây mê để trải qua hàng loạt đợt điều trị tại một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cho biết đây là lần khám chuyên sâu nhất của mình nhằm tận dụng tối đa việc được gây mê. Tất cả các thủ thuật tại đây đều được thực hiện cho gương mặt, với ba loại thuốc tiêm “tăng cường da” thúc đẩy sản sinh collagen, bao gồm Juvelook (400USD/lọ), Juvelook Volume (830 USD/2 lọ) và Rejuran Healer (330 USD/lọ); tiêm botox (70 USD) ở trán, hàm và giữa hai lông mày; tia laser CO2 (8 USD) để loại bỏ nốt ruồi trên mặt và cổ; và 600 mũi tiêm Ultherapy (1.275 USD), một phương pháp điều trị bằng sóng siêu âm nhằm kích thích sản xuất collagen và định hình các đường nét.

Cô cho biết: “Ultherapy nổi tiếng là phương pháp đắt tiền và hiệu quả nhất, cũng như là phương pháp đau đớn nhất. Nó khiến mặt tôi bị bầm tím và sưng nhiều ngày sau. Tôi thường thấy mọi người khóc trong các video chia sẻ trên mạng. Họ sẽ đưa bạn một con gấu bông rất mềm để bạn bám vào đó.”

Biển hiệu của một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc. (Nguồn: Korea Times)

Tại phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ thứ hai, Lee đã thực hiện thêm một vài thủ thuật tập trung vào cơ thể, bao gồm tiêm Botox vào cơ thang, được gọi là Traptox (300 USD) để có được "bờ vai của Jennie,” Lee nói, ám chỉ đến đôi vai góc cạnh đáng mơ ước của ngôi sao Blackpink.

Cô cũng được tiêm thuốc làm tan mỡ (150 USD) vào cánh tay - một thủ thuật thường được gọi là lipolysis ở Hoa Kỳ — và phương pháp điều trị Body InMode (600 USD), sử dụng nhiệt và tần số vô tuyến để tái tạo mô để có vẻ ngoài săn chắc hơn. Cô đã loại bỏ thêm một vài nốt ruồi bằng laser CO2 (11 USD).

Tại phòng khám thứ ba, Lee đã được điều trị InMode bổ sung tập trung vào cằm, cũng như tiêm thêm chất làm tan mỡ - với mục đích đạt được hình dạng khuôn mặt V-line thon gọn đã trở thành tiêu chuẩn làm đẹp của Hàn Quốc. Các phương pháp điều trị này thường có giá lần lượt là 30 USD và 34 USD, nhưng Lee được miễn phí nếu cô đăng tải trải nghiệm này lên TikTok.

"Vết bầm tím của tôi kéo dài trong suốt hai tuần và tình trạng sưng tấy không giảm trong ba tuần," cô nói. "Thật khó để nói điều gì có tác động lớn nhất đến khuôn mặt của tôi, vì tôi đã làm tất cả cùng một lúc.”

Lee luôn nhuộm tóc (125 USD) ở Hàn Quốc vì cô thích giá cả và dịch vụ ở đây. Trong chuyến đi này, cô đã được điều trị "da đầu bằng tế bào gốc" (190 USD). Một số phòng khám tại Seoul đã trở nên nổi tiếng trên TikTok vì sử dụng AI và các phụ kiện công nghệ cao khác để kiểm tra sức khỏe da đầu và giải quyết các vấn đề về tóc.

Tổng chi phí cho tất cả các thủ thuật của cô là 4.578 USD. Mặc dù toàn bộ trải nghiệm có vẻ rất tốn kém, nhưng Lee cho biết cô hài lòng với các dịch vụ của mình.

Trong một video tiếp theo trên TikTok, Lee đã liệt kê năm điều cô sẽ làm nếu được thực hiện lại từ đầu. Theo đó, cô sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu rõ về tác dụng phụ của các thủ thuật, bởi da cô bị sưng nhiều đến mức cô lo lắng mình sẽ bị dị ứng. Mặt khác, cô cho rằng mình nên thực hiện toàn bộ các liệu trình với cùng một bác sỹ, người có thể tư vấn cho cô thứ tự các thủ thuật để thu được kết quả tối ưu nhất.

Du lịch y tế và làm đẹp là nguồn thu nhập chính của Hàn Quốc. Năm ngoái, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc đã công bố sẽ nới lỏng các thủ tục nhập cư cho khách du lịch đến nước này vì mục đích y tế, bao gồm cả phẫu thuật thẩm mỹ, với mục tiêu thu hút 700.000 khách du lịch y tế vào năm 2027.

Tháng trước, bộ này đã công bố rằng số lượng khách du lịch đến Hàn Quốc để thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 605.768 vào năm 2023 - tăng 144,2% so với năm trước./.

