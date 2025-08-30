Những “sứ giả hòa bình” của Việt Nam “tiếp sức” cho trẻ em Trung Phi

Trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Tổ công tác của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ Minusca đã tổ chức chuyến thăm đặc biệt đến Trung tâm hỗ trợ trẻ em mồ côi và suy dinh dưỡng thành phố Bimbo.

Trung tâm này được thành lập từ năm 2002, hiện chăm sóc nội trú khoảng 30 em nhỏ và tổ chức bữa ăn cuối tuần cho khoảng 300 em nghèo khó trong khu vực. Phần lớn các em đều mồ côi do xung đột, bệnh tật hoặc bị bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ. Điều kiện duy trì hoạt động chủ yếu dựa vào một số nhà hảo tâm và sự giúp đỡ nhỏ lẻ, bởi vậy, nơi đây luôn thiếu thốn cả vật chất lẫn tình thương.

Các cán bộ, chiến sỹ gìn giữ hòa bình Việt Nam đã chuẩn bị nhiều phần quà giản dị nhưng thiết thực như gạo, sữa, thực phẩm, quần áo, đồ dùng học tập… Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng đong đầy tấm lòng của những người lính đến từ đất nước Việt Nam – nơi từng trải qua nhiều đau thương chiến tranh nên càng thấu hiểu giá trị của hòa bình, tình thương và sự đùm bọc.

Trung tá Duy Văn Sơn - Tổ trưởng Tổ công tác (đứng ngoài cùng phía bên trái) cùng với đồng đội đến thăm hỏi, động viên các em nhỏ tại Trung tâm hỗ trợ trẻ em mồ côi và suy dinh dưỡng thành phố Bimbo, Cộng hòa Trung Phi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một em bé 12 tuổi có tên Leo xúc động chia sẻ: “Chúng cháu rất vui khi có các chú bộ đội Việt Nam đến thăm. Nhờ những món quà này, chúng cháu sẽ có thêm bữa ăn ngon, được đến trường đầy đủ hơn. Chúng cháu cảm thấy như mình có thêm một gia đình”.

Không chỉ mang lại sự hỗ trợ về vật chất, chuyến thiện nguyện tại Bimbo còn gieo vào lòng người niềm tin, sự gắn bó và tình hữu nghị bền chặt. Đại diện chính quyền địa phương và Ban giám đốc trung tâm đều bày tỏ lòng cảm kích. Ông Salim – Giám đốc Trung tâm xúc động chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng trân trọng sự sẻ chia của các chiến sĩ gìn giữ hòa bình Việt Nam. Đây không chỉ là những phần quà mà còn là tình thương, là nguồn động viên để các em nhỏ vững tin vào cuộc sống. Bộ đội Việt Nam đã trở thành những người bạn thân thiết, gần gũi của chúng tôi”.

Trung tá Duy Văn Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác chụp ảnh cùng các em nhỏ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi trao quà, Trung tá Duy Văn Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác nhấn mạnh: “Bên cạnh nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, bảo đảm an ninh, chúng tôi luôn xác định trách nhiệm nhân văn với cộng đồng sở tại là hết sức quan trọng. Mỗi món quà được trao đi, mỗi nụ cười được nhận lại chính là sợi dây gắn kết tình cảm bền chặt giữa Việt Nam và nhân dân Cộng hòa Trung Phi”.

Từ những bước chân bền bỉ trên miền đất nhiều gian khó đến nụ cười trong sáng của trẻ thơ nơi mái ấm Bimbo, có thể thấy rõ sức lan tỏa của truyền thống tương thân, tương ái - một giá trị bất biến trong văn hóa dân tộc Việt Nam. Với người dân Trung Phi, hình ảnh Việt Nam không chỉ gắn với một quốc gia yêu hòa bình, mà còn là dân tộc nhân hậu, sẵn sàng sẻ chia, đồng hành vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Với người dân Trung Phi, hình ảnh Việt Nam không chỉ gắn với một quốc gia yêu hòa bình, mà còn là dân tộc nhân hậu, sẵn sàng sẻ chia, đồng hành vì một thế giới tốt đẹp hơn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ từng hoạt động thiện nguyện nhỏ bé, Tổ công tác Việt Nam tại Minusca góp phần vào hành trình chung của nhân loại, khẳng định cam kết của Việt Nam luôn đồng hành cùng nhân dân thế giới trên con đường xây dựng hòa bình, công bằng và hạnh phúc cho mọi người.

Trong không khí cả nước đang hân hoan trong niềm vui độc lập, tự do, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), thì ở một nơi xa xôi, cách Việt Nam hàng nghìn cây số, giữa châu Phi nắng gió, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam vẫn lặng thầm "viết tiếp câu chuyện hòa bình". Họ không chỉ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc mà còn mang theo tình thương, lan tỏa sự nhân văn bằng những việc làm thiện nguyện cụ thể, thiết thực và giàu tính nhân văn./.

Động lực mới cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Luật Tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc hoàn thiện hành lang pháp lý, tiếp thêm động lực cho lực lượng mũ nồi xanh tiếp tục sứ mệnh nhân đạo tại những điểm nóng xung đột trên thế giới.