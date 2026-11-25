Trong hai ngày 1-2/12, Ninh Bình tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, đối ngoại quan trọng, đánh dấu 50 năm Việt Nam tham gia UNESCO và tôn vinh nhiều giá trị di sản được quốc tế ghi danh. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hợp tác quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về công tác tổ chức, đón tiếp và hình ảnh của địa phương.

Theo kế hoạch, chuỗi sự kiện gồm Lễ phát động Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững; Lễ kỷ niệm 50 năm Việt Nam tham gia UNESCO; kỷ niệm 10 năm Di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Lễ đón nhận Bằng ghi danh Ma Nhai trên núi Non Nước là Di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đáng chú ý, Ninh Bình cũng sẽ đón Đoàn Tổng Giám đốc UNESCO đến thăm và tham dự các hoạt động.

Đây là chuỗi hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO, là dịp nhìn lại hành trình 50 năm Việt Nam đồng hành cùng tổ chức này, đồng thời khẳng định những đóng góp và cam kết của Việt Nam trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

Đối với Ninh Bình, việc đăng cai các sự kiện là cơ hội để quảng bá hình ảnh, tiềm năng và những giá trị di sản đặc sắc của địa phương tới bạn bè quốc tế. Trong đó, Quần thể danh thắng Tràng An tiếp tục được giới thiệu như một hình mẫu về bảo tồn di sản gắn với phát triển, thể hiện định hướng hài hòa giữa gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ bản sắc văn hóa và thúc đẩy kinh tế-xã hội bền vững.

Cùng với các hoạt động trên, tại Quần thể di tích Phủ Dầy, xã Vụ Bản cũng diễn ra các chương trình kỷ niệm 10 năm UNESCO ghi danh “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” (2016-2026). Các hoạt động góp phần tôn vinh giá trị của di sản, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, thực hành và trao truyền loại hình tín ngưỡng đặc sắc này.

Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, từ xây dựng chương trình, kịch bản, đón tiếp đại biểu, lễ tân, đối ngoại đến hậu cần, cơ sở vật chất, an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế và vệ sinh môi trường. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng phương án phân luồng giao thông, hạn chế ùn tắc tại các khu vực tổ chức sự kiện, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp trên các tuyến đường và địa điểm đón tiếp đoàn quốc tế. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa, trong đó có sự đồng hành, hỗ trợ của doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường cũng được tỉnh quan tâm.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Ninh Bình đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm du lịch di sản, sinh thái, văn hóa và tôn giáo của Việt Nam; công nghiệp văn hóa và du lịch đóng góp khoảng 10% GRDP của tỉnh. Các khu, điểm du lịch đặt mục tiêu đón trên 30 triệu lượt khách, trong đó có 4-4,5 triệu lượt khách quốc tế.

Chiến lược của tỉnh đặt trọng tâm vào bảo tồn di sản, phát triển hệ sinh thái sản phẩm công nghiệp văn hóa, du lịch và thương hiệu địa phương; kết nối du lịch văn hóa với cộng đồng, làng nghề; đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo./.

Ninh Bình phát huy sức mạnh văn hóa, gia tăng “sức mạnh mềm” trong kỷ nguyên mới Từ những định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ninh Bình đang khơi dậy vai trò chủ thể của người dân, gắn bảo tồn di sản với phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh địa phương.