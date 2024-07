Ninh Bình lọt Top 10 trải nghiệm cuốn hút nhất năm 2024 của TripAdvisor

Nền tảng hướng dẫn du lịch TripAdvisor vừa công bố Ninh Bình của Việt Nam được du khách bình chọn vào Top 10 trải nghiệm cuốn hút nhất năm 2024.

Hạng mục giải thưởng "Tốt nhất trong số những điều nên làm nhất, do du khách bình chọn năm 2024" (2024 Travelers' Choice Best of the Best Things to Do Awards) được xác định dựa trên chất lượng và số lượng đánh giá và xếp hạng của du khách, đăng trên nền tảng hướng dẫn du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor (của Mỹ) trong vòng 12 tháng (từ 1/4/2023 đến 31/3/2024).

Với 3.630 đánh giá của du khách, Tour nổi bật du lịch Ninh Bình trong ngày từ Hà Nội được TripAdvisor khen ngợi: "Thay đổi sự hối hả nhộn nhịp của Thủ đô Hà Nội của Việt Nam, để có một ngày đắm mình trong vẻ đẹp tự nhiên qua tour phiêu lưu rất ý nghĩa này./.