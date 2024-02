Nỗ lực tìm kiếm 2 người mất tích trên vùng biển ở tỉnh Thừa Thiên-Huế

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 26/2, Ủy ban Nhân dân phường Thuận An, thành phố Huế cho biết lực lượng chức năng và chính quyền địa phương nỗ lực xuyên đêm để tìm kiếm hai người mất tích trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Hai người mất tích gồm em P.X.T. (sinh năm 2003, trú tại tỉnh Gia Lai), sinh viên một trường đại học trên địa bàn, mất tích khi đang tắm biển và ông T.Q.N (sinh năm 1976, trú tại phường Xuân Phú, thành phố Huế) đi câu cá bị sóng đánh chìm tàu.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 25/2, em T. cùng 3 người bạn đến tắm tại bãi biển Thuận An (phường Thuận An). Đến 17 giờ 30, nhóm bạn phát hiện T. mất tích trên biển nên gọi người ứng cứu.

Cùng thời điểm đó, một tàu cá có chiều dài khoảng 6 mét, không số hiệu do ông Nguyễn Văn Sinh (sinh năm 1975, trú tại phường Thuận An) điều khiển chở theo 7 người; trên đường vào cửa biển Thuận An thì bị sóng đánh chìm.

Khi sự việc xảy ra, 7 người cố gắng bơi được vào bờ biển xã Hải Dương, thành phố Huế và được người dân kịp thời ứng cứu; còn ông T.Q.N mất tích.

Được biết, những người này đã thuê tàu cá của ngư dân địa phương ra biển để câu cá từ sáng sớm, đến chiều tối khi quay trở lại bờ thì tàu gặp nạn.

Lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân vẫn đang nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm hai người mất tích./.