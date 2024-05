Nổ súng gần Đại sứ quán Israel tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển

Do nghi ngờ xảy ra các vụ nổ súng gần Đại sứ quán Israel, cảnh sát Thụy Điển đã thực hiện các biện pháp an ninh (để bảo vệ) tài sản và lợi ích của Israel và cộng đồng người Do Thái trên khắp đất nước.

Đại sứ quán Israel tại Stockholm, Thụy Điển. (Ảnh: AP)

Ngày 17/5, cảnh sát Thụy Điển thông báo nước này đang tăng cường các biện pháp an ninh để đảm bảo an toàn các lợi ích của Israel và cộng đồng người Do Thái ở nước này sau vụ nổ súng gần Đại sứ quán Israel ở Stockholm.



Cảnh sát đã phong tỏa khu vực xung quanh Đại sứ quán Israel và tiến hành lục soát một số khu vực lân cận ở Stockholm sau khi nghe thấy nhiều tiếng súng.



Thông báo của cảnh sát trên trang web chính thức nêu rõ do nghi ngờ xảy ra các vụ nổ súng gần cơ sở ngoại giao nói trên, cảnh sát đã thực hiện các biện pháp an ninh (để bảo vệ) tài sản và lợi ích của Israel và cộng đồng người Do Thái trên khắp đất nước.



Trước đó, tháng Hai vừa qua, cảnh sát Thụy Điển đã tìm thấy một thiết bị khả nghi trong khuôn viên Đại sứ quán Israel.

Cơ quan tình báo nước này đã mở cuộc điều tra vụ việc theo hướng đây là một âm mưu tấn công khủng bố./.

