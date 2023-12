Nữ người mẫu AI gây "sốt" Instagram, mang về doanh thu hàng nghìn USD mỗi tháng

Người mẫu ảo Aitana Lopez, “đứa con tinh thần” của hãng truyền thông Tây Ban Nha The Clueless, có hàng trăm nghìn người theo dõi và mang về doanh thu 16.000 USD chỉ sau bốn tháng "lên" Instagram.

Những hình ảnh trên Instagram của người mẫu ảo Aitana Lopez. (Ảnh chụp màn hình)

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã khiến người mẫu ảo trở nên ngày càng chân thực và phổ biến hơn.

Nổi bật nhất trong số những người mẫu do AI tạo ra là Aitana Lopez, một nữ người mẫu tóc hồng đến từ Barcelona (Tây Ban Nha). Cô đã thu hút được hơn 100.000 người theo dõi chỉ sau vài tháng.

Aitana chỉ đăng những bức ảnh lên Instagram, vì video có thể khiến hình ảnh ảo của cô trở nên khá lộ liễu. Mỗi bức ảnh được cô đăng lên đều thu về hàng chục nghìn lượt thích và hàng trăm bình luận.

Đội ngũ sáng tạo cho biết sự nổi tiếng của Aitana mang lại cho họ thu nhập ổn định hằng tháng. Họ xác nhận rằng mỗi tháng cô có thể tạo ra doanh thu hơn 4.000 euro (4.350 USD).

Aitana Lopez là “đứa con tinh thần” của Công ty Truyền thông The Clueless. Ban Quản lý Công ty quyết định đầu tư vào người mẫu ảo nhằm cải thiện chi phí tốn kém khi thuê người mẫu thật.

Là một người mẫu ảo, Aitana có thể tự do xuất hiện ở bất cứ đâu, vào bất kỳ lúc nào. Dù chi phí để tạo ra cô khá cao, người mẫu này đã bắt đầu chứng tỏ được khả năng kiếm tiền của mình.

Phòng thử trang phục ảo với người mẫu phù hợp mọi vóc dáng Supervic đã thiết kế lên một phòng thử thời trang ảo, nơi người sử dụng có thể điều chỉnh vóc dáng của người mẫu ảo cho phù hợp với vóc dáng của mình, để hình dung được bộ trang phục khi mặc lên.

The Clueless cho biết Aitana không chỉ xinh đẹp, mà còn có “gu” thời trang và cá tính hợp xu hướng. Điều này giúp cô trở nên nổi tiếng trên các nền tảng truyền thông xã hội như Instagram và chỉ trong vòng bốn tháng, người mẫu ảo này đã có hơn 110.000 người theo dõi.

Một điều khiến Aitana trở nên khác biệt so với những người mẫu AI khác là vẻ ngoài vô cùng giống người thật. Một số nền tảng AI có thể tạo ra những người mẫu rất xinh đẹp, tuy nhiên hầu hết những người mẫu này đều quá hoàn hảo.

Phía The Clueless đã nỗ lực bổ sung khuyết điểm về diện mạo cho Aitana bằng cách thêm những nếp nhăn để khiến cô trông giống người thật.

“Chúng tôi làm cho người mẫu có phần xấu hơn để họ không còn quá hoàn hảo. AI phát triển nhờ những hình ảnh hoàn hảo, nhưng chúng tôi thì làm điều ngược lại” - đội ngũ của The Clueless cho biết.

“Chúng tôi không bao giờ để làn da [của người mẫu] quá mịn màng. Nếu chúng tôi cho bạn xem bức ảnh gốc chưa chỉnh sửa, bạn sẽ biết ngay làn da đó là giả.”

Aitana Lopez chỉ là một trong số những người mẫu ảo do The Clueless tạo ra. Công ty truyền thông này tin rằng AI sẽ đóng vai trò to lớn trong tương lai của ngành người mẫu và sáng tạo nội dung.

Theo The Clueless, bằng cách sử dụng AI, các thương hiệu có thể tự tạo ra những người mẫu hoàn hảo riêng phù hợp với yêu cầu công việc của mình.

Dù chỉ mới “lên” Instagram được bốn tháng, Aitana Lopez đã có hơn 110.000 người theo dõi và tạo ra tổng doanh thu khoảng 16.000 USD. Đây là con số không nhỏ đối với một nhân vật không có thực./.