Ninh Thuận đạt nhiều kết quả trong chuyển đổi số gắn với thực hiện Đề án 06

Đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền và hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt định danh điện tử. (Ảnh minh họa: Đinh Hương/TTXVN)

Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự hỗ trợ của Trung ương và với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, nên công tác chuyển đổi số và triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thời gian qua đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số trên địa bàn tỉnh, được người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ.

Triển khai Đề án 06/CP giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Ninh Thuận thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ theo lộ trình đề ra. Công tác thông tin và tuyên truyền về Đề án được quan tâm, đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhất là tuyên truyền về tiện ích của ứng dụng VNeID, lợi ích, thuận lợi của tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2; tuyên truyền, hướng dẫn người dân về tiện ích của thẻ căn cước công dân đã tích hợp các thông tin cá nhân, thông tin liên quan đến cư trú...

Đến nay, tỷ lệ kích hoạt tài khoản VNeID trên địa bàn tỉnh đạt 91,7%. Cụ thể đã kích hoạt 345.154/376.451 tài khoản VNeID, hiện còn 31.297 tài khoản VNeID đã đăng ký, được Bộ Công an phê duyệt nhưng chưa được kích hoạt.

Theo Cơ quan Thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Ninh Thuận, tỉnh cơ bản hoàn thành 33/43 nhiệm vụ thực hiện Đề án 06/CP được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao.

Để phát huy hiệu quả việc thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06/CP, tỉnh Ninh Thuận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các tính năng của chíp điện tử gắn trên thẻ căn cước và ứng dụng VNeID trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là 16 dịch vụ, tiện ích của ứng dụng VNeID và Luật Căn cước năm 2023 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2024).

Qua đó, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức và người dân hiểu biết và sử dụng có hiệu quả các tiện ích của ứng dụng và sử dụng tài khoản định danh điện tử đăng nhập Cổng dịch vụ công Quốc gia phục vụ công cuộc chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Tại các bộ phận một cửa, tỉnh thành lập Tổ hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập Cổng dịch vụ công Quốc gia thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Văn phòng Ủy ban tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc rà soát, tái cấu trúc quy trình, đề xuất tích hợp để cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến thuộc chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; phối hợp với Công an tỉnh đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP theo kế hoạch; rà soát từng dịch vụ công, thực hiện cắt giảm các thành phần hồ sơ đã sử dụng dữ liệu dân cư.

Đối với công tác chuyển đổi số, tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng hạ tầng dùng chung với công nghệ điện toán đám mây sử dụng cho toàn tỉnh. Hệ thống giám sát an toàn, an ninh mạng được triển khai, bảo đảm cho các hệ thống thông tin được bảo vệ theo mô hình 4 lớp, đáp ứng các tiêu chí về an toàn thông tin để kết nối vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hạ tầng mạng truyền dẫn cáp quang để cung cấp dịch vụ Internet cố định băng rộng và dịch vụ truy nhập Internet 3G, 4G được phủ đến 100% số thôn. Tỉnh cũng triển khai thí điểm phát sóng 5G tại 75 trạm; dân số có điện thoại thông minh đạt trên 87%; hộ gia đình có cáp quang băng rộng cố định đạt 81,7% (cao hơn mức trung bình cả nước là 81%), xếp hạng 15 toàn quốc.

Tỉnh triển khai nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu (LGSP), nền tảng kho dữ liệu dùng chung để kết nối, tích hợp, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu theo quy định.

Hệ thống thông tin kinh tế-xã hội của tỉnh đưa vào vận hành và kết nối với Hệ thống báo cáo của Chính phủ. Nền tảng Trợ lý ảo được triển khai thí điểm để hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công toàn trình. Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư đã được triển khai kết nối thành công với Cổng dịch vụ công của tỉnh theo Đề án 06, đảm bảo đúng thời gian quy định. Từ đầu năm đến nay, 53 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06/CP mà tỉnh thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đạt 88,9%, tăng 15,14% so với cùng kỳ.

Kinh tế số, xã hội số của tỉnh từng bước hình thành và phát triển, tỷ trọng kinh tế số đạt 9,53% GRDP của tỉnh. Hoạt động thương mại điện tử, thương mại số từng bước được tăng cường. 100% doanh nghiệp triển khai chữ ký số và phần mềm kế toán điện tử. 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh kê khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, các nền tảng số.

Hệ thống quản lý giáo dục được triển khai với 526 trường/4.584 lớp/135.076 học sinh. Tổng số hồ sơ sức khỏe đã được làm sạch, cập nhật dữ liệu khám, chữa bệnh là trên 587.000 bộ, đạt 89,6%; có 17/72 cơ sở y tế cấp xã trở lên có kết nối hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa…/.

Ninh Thuận phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản VNeID Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Lê Huyền tin tưởng, đến ngày 31/7 tới, tỉnh sẽ hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt 31.297 tài khoản phục vụ mục tiêu “Phát triển công dân số” của Đề án 06.