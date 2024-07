Nữ võ sỹ boxing người Tày xuất sắc giành vé tham dự Olympic Paris 2024

Võ sỹ Hà Thị Linh. (Ảnh Cục TDTT)

"Nhìn con gái dũng mãnh trên sàn đấu bây giờ, tôi vẫn chưa quên được cảm giác xót xa khi nhớ về con năm 13 tuổi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Lần nào gia đình tiễn cô con gái út ra ga đi Hà Nội, cháu đều khóc như mưa vì nhớ thương bố mẹ."

Trong câu chuyện kể về Hà Thị Linh (thành phố Lào Cai) từ gia đình của cô, hành trình trưởng thành của nữ võ sỹ boxing người Tày lần đầu tiên giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024 của Việt Nam được khắc hiện lên rõ nét, chân thực, sống động.

Ở Vận động viên Hà Thị Linh có rất nhiều điều đặc biệt. Không chỉ là một trong những tuyển thủ lớn tuổi nhất của thể thao Việt Nam hiện tại đạt vé chính thức tới Olympic Paris (Pháp) 2024, nữ tuyển thủ đang thuộc quản lý của thể thao Hà Nội là trường hợp hiếm hoi đã lập gia đình và sinh con nhưng vẫn quyết tâm trở lại tập luyện thi đấu rồi giành được suất tới Olympic.

Sinh ra và lớn lên ở bản Tày Mường Bát (xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai), Hà Thị Linh là con thứ 3 trong gia đình. Năm lớp 7, sau một đợt khảo sát ở trường, Linh được các huấn luyện viên thể thao Yên Bái mời về để đào tạo môn bóng chuyền do thấy em có chiều cao nổi trội so với các bạn đồng trang lứa.

Trong trí nhớ của bà Trần Thị Vĩnh (mẹ của Linh), Linh là con út nên được cả gia đình chiều chuộng. Vì thế khi con quyết định đi xa để theo học thể thao, bà đã bị sốc.

"Linh ngay từ nhỏ rất mạnh mẽ, có cá tính và thích vận động. Đặc biệt, Linh rất có chính kiến, nếu đã quyết tâm việc gì sẽ kiên trì theo đuổi đến cùng. Biết không thể ngăn con, vì vậy, tôi dù buồn cũng cố gắng động viên con hòa nhập với trường lớp nơi ở mới," bà Vĩnh trải lòng.

Do nhiều lý do khách quan và chủ quan, cái duyên với bộ môn bóng chuyền không bén. Sau đó một năm, năm 2005, bước ngoặt đã đến khi may mắn Linh được thể thao Hà Nội mời về để tập luyện boxing vì nhận thấy tố chất tiềm năng từ nền tảng thể lực của em cực kỳ phù hợp với môn thể thao đầy sức mạnh này.

Chọn được đúng môn sở trường, mọi năng lượng của Linh dường như được phát huy đến mức cao độ. Năm 2008, Linh chính thức bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp. Cũng như nhiều vận động viên khác, Linh chịu nhiều thiệt thòi khi liên tục đi tập huấn và thi đấu xa nhà.

Thậm chí, em chỉ kịp về nhà nhìn mặt bố lần cuối vài giờ trước khi ông mất.Bà Vĩnh cho biết, bố là người có ảnh hưởng rất lớn đến Linh. Trong thời gian đầu, chính bản thân Linh và một số người thân khá hoang mang và hoài nghi về con đường thể thao cô chọn.

Lúc đó, bố Linh là người liên tục động viên và chỉ ra những điểm mạnh của bản thân khiến em ngày càng tự tin vào lựa chọn của mình. Sau khi bố mất, biến đau thương thành hành động, năm 2013, Linh giành được tấm Huy chương Vàng đầu tiên ở hạng cân 64 kg tại SEA Games 27 tổ chức tại Myanmar.

Bà Vĩnh vẫn nhớ, cô con gái hiếu thảo khi đó vừa trở về quê nhà từ giải đấu, nhận được tiền thưởng đã ôm chầm lấy mẹ: "Mẹ ơi, con có thể giúp mẹ bớt vất vả rồi."

Năm 2015, Linh khẳng định tài năng khi giành Huy chương Đồng tại Giải boxing vô địch châu Á. Tuy vậy, những năm 2016, 2017 là giai đoạn trầm lắng trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của Linh khi nhiều lần không được tham gia các kỳ SEA Games 28, 29, 30 vì không có hạng cân của mình. Đây cũng là thời điểm cô lập gia đình và sinh con nên việc thi đấu bị gián đoạn.

Năm 2018, Linh mới sinh em bé được 4 tháng, chưa cai sữa nhưng đã sớm quay trở lại tập luyện để thượng đài. Khi ấy, bà Trần Thị Vĩnh phải đi theo con gái xuống Hà Nội để giúp chăm cháu.

Sinh con xong, thể lực có suy giảm, Linh phải cố gắng gấp nhiều lần các đồng nghiệp trong rèn sức bền và thể lực. Chứng kiến toàn bộ quá trình con gái nỗ lực trở lại sàn đấu, bà Vĩnh cho biết, Linh luôn là người đến phòng tập sớm nhất và ra về muộn nhất.

"Khi các bạn đã rời phòng tập, tôi vẫn thấy cháu ngồi quấn lại băng tay tiếp tục tập luyện."

Những nỗ lực của Linh được đền đáp xứng đáng khi cô giành Huy chương Vàng ở hạng cân 69 kg nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018. Sau khi sinh bé thứ 2, với sự động viên và hỗ trợ từ chồng cùng gia đình, năm 2022, Hà Linh quay trở lại thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc và giành huy chương Vàng đầy ấn tượng. Năm 2023, cô tiếp tục xuất sắc giành Huy chương Vàng hạng cân 63 kg tại SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia.

Tối 2/6/2024, bản làng người Tày Mường Bát thanh bình hân hoan đón nhận tin nữ tuyển thủ boxing Việt Nam Hà Thị Linh-người con của thôn đã xuất sắc giành chiến thắng trong trận tranh tấm vé cuối cùng dự Olympic Paris 2024 ở hạng cân 60 kg nữ, giúp boxing Việt Nam có suất thứ hai dự Olympic Paris 2024.

Sau chiến thắng, Linh chia sẻ, người thân, chồng và các con là hậu phương vững chắc cũng là nguồn động viên rất lớn để cô có quyết tâm cao nhất trong từng giải đấu. Theo lịch, trận đấu ra quân của Hà Thị Linh hạng 60 kg nữ sẽ diễn ra vào 21 giờ 18 phút ngày 27/7/2024.

Thời điểm này, qua điện thoại, dù trái múi giờ, Linh và gia đình vẫn tranh thủ quỹ thời gian ít ỏi trong giờ nghỉ ngơi tại Pháp để trò chuyện, tiếp thêm sức mạnh giúp cô có tâm thái vững vàng, quyết tâm thi đấu giành thành tích cao nhất. "Gia đình luôn ở sau lưng con. Chúc con thi đấu bình tĩnh đạt kết quả tốt nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc," bà Vĩnh nhắn nhủ./.

