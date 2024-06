Nước chủ nhà Đức chú trọng đảm bảo an ninh tuyệt đối cho EURO 2024

Các lực lượng an ninh Đức tự trang bị khả năng chống lại mọi mối đe dọa với cam kết cao nhất, trọng tâm là chống nguy cơ khủng bố, bạo lực và các loại tội phạm khác, cũng như các cuộc tấn công mạng.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser tại cuộc họp báo ở Berlin, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chỉ còn 10 ngày nữa Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO 2024) sẽ chính thức khai mạc.

Để giải đấu diễn ra suôn sẻ, nước chủ nhà Đức đang tích cực chuẩn bị các công việc liên quan cuối cùng, trong đó ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an ninh tuyệt đối cho giải đấu.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu tại thủ đô Berlin ngày 4/6 về tình hình chuẩn bị cho EURO 2024, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Nancy Faeser cho biết chính phủ và người dân Đức rất mong chờ EURO 2024 trên đất Đức.

Đây là cơ hội tuyệt vời để cùng nhau đoàn kết, đặc biệt trong thời điểm nhiều mối đe dọa từ cả bên ngoài và chủ nghĩa cực đoan bên trong hiện tại.

Bộ trưởng Faeser khẳng định nước Đức muốn chứng tỏ rằng thể thao tượng trưng cho sự tôn trọng và đoàn kết. Hơn 16.000 tình nguyện viên sẽ giúp tạo nên hình ảnh đẹp của giải đấu.

Bộ trưởng Faeser nhấn mạnh an ninh của giải đấu là vấn đề được đặt lên hàng đầu.

Các lực lượng an ninh Đức tự trang bị khả năng chống lại mọi mối đe dọa với cam kết cao nhất. Trọng tâm là chống nguy cơ khủng bố, bạo lực và các loại tội phạm khác, cũng như các cuộc tấn công mạng.

Lực lượng cảnh sát liên bang sẽ kiểm soát toàn bộ biên giới Đức và bảo vệ các sân bay, bến cảng, cũng như hệ thống giao thông trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

An ninh được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ và được chuẩn bị tốt cho EURO 2024.

Ông Herbert Reul, Bộ trưởng Nội vụ bang North Rhine-Westphalia (Nordrhein-Westfalen), cho biết tất cả mọi người đều đang mong chờ giải bóng đá lớn nhất châu Âu.

Tuy nhiên, một sự kiện thể thao tầm cỡ như vậy không chỉ là ngày hội bóng đá mà còn là thách thức lớn về vấn đề an ninh. Do đó, cơ quan an ninh liên bang và các bang đang làm mọi việc có thể để đảm bảo người hâm mộ, cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài và các nhà báo tham dự có được một giải đấu yên bình, vui vẻ.

Bộ Nội vụ Đức cho biết từ nhiều năm qua, các cơ quan an ninh liên bang và các bang ở Đức đã tích cực tiến hành công tác chuẩn bị để đảm bảo an toàn cho EURO 2024.

Các mối đe dọa được theo dõi và đánh giá liên tục, các biện pháp xử lý đối với mỗi tình huống đều được lên kế hoạch. Hàng loạt thiết bị và công nghệ đảm bảo an ninh đã được chuẩn bị.

Lực lượng an ninh Đức cũng hợp tác chặt chẽ với lực lượng an ninh của các quốc gia láng giềng. Trong thời gian diễn ra giải đấu, hàng trăm cảnh sát nước ngoài cũng sẽ tham gia đảm bảo an ninh.

Ngoài cảnh sát, hàng nghìn nhân viên cứu hộ và các dịch vụ khẩn cấp khác cũng được triển khai để chuẩn bị cho nhiều tình huống khác nhau, ví dụ nắng nóng, mưa lớn hoặc các hiện tượng thời tiết cực đoan, sự việc bất ngờ.

Tất cả nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giải đấu./.

