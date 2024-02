Theo OECD, lạm phát tiếp tục là vấn đề “nổi cộm” nhất đối với Argentina, với Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ tăng 250,6% trong năm nay, tăng 93,5% so với ước tính trước đó.

Người dân mua hoa quả tại một khu chợ ở Buenos Aires, Argentina. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/2, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ước tính Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Argentina trong năm nay sẽ sụt giảm 2,3%, tệ hơn mức dự báo giảm 1,3% đưa ra vào tháng 11 năm ngoái.

Trong một báo cáo vừa được công bố, OECD cho biết trong năm 2023, Argentina là một trong ba quốc gia thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) có GDP sụt giảm.

Quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận mức suy giảm cao nhất là -1% (các nước còn lại là Saudi Arabia với -0,9% và Đức với -0,1%).

Trong năm nay tình hình sẽ tồi tệ hơn đối với Argentina khi nước này sẽ là nền kinh tế duy nhất trong G20 ghi nhận tăng trưởng âm.

Theo OECD, lạm phát tiếp tục là vấn đề “nổi cộm” nhất đối với Argentina, với Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ tăng 250,6% trong năm nay, tăng 93,5% so với ước tính trước đó.

OECD nhấn mạnh Argentina phải đối mặt nhiều áp lực lạm phát, trong đó yếu tố quan trọng nhất có liên quan đến tỷ giá hối đoái. Do đó, các chuyên gia của tổ chức này cho rằng việc Chính phủ của tân Tổng thống Javier Milei phá giá đồng nội tệ "dường như là một bước đi đúng đắn." Dù biện pháp này khiến giá cả leo thang trong ngắn hạn, nhưng sẽ cho phép ổn định tình hình trong trung hạn.

Tổ chức này kỳ vọng nền kinh tế Argentina sẽ được cải thiện vào năm 2025, với GDP phục hồi ở mức 2,7%, tăng 0,7 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Ngoài ra, lạm phát cũng sẽ giảm đáng kể nếu so với năm 2024, song vẫn ở mức 64,7%, cao hơn 17 lần so với mức tăng trung bình của toàn G20.

Vào cuối tháng trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo GDP của Argentina sẽ sụt giảm tới 2,8% trong năm 2024.

IMF nhấn mạnh với việc Chính phủ của Tổng thống Milei cắt giảm tối đa thâm hụt ngân sách nhà nước, cùng các chính sách hướng tới tư nhân hóa nền kinh tế, giảm thiểu vai trò quản lý nhà nước, GDP của Argentina trong năm 2024 chưa thể hồi phục và sẽ tiếp tục suy giảm./.

