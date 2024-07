Olympic 2024: Nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh kêu gọi ủng hộ Đội tuyển người tị nạn

Các vận động viên Đội tuyển Olympic người tị nạn. (Ảnh: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngôi sao Hollywood, nữ diễn viên nổi tiếng người Malaysia Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh) đã lên tiếng ủng hộ các vận động viên của Đội người tị nạn tham dự Olympic, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ toàn cầu cho "đội thể thao rất đặc biệt" này, đại diện cho hơn 100 triệu người di cư trên toàn thế giới.

Trong một video dài 33 giây đầy cảm xúc được chia sẻ trên khoản Instagram cá nhân và cả website chính thức của Olympic Paris 2024, Dương Tử Quỳnh đã nêu bật những nỗ lực và hy sinh phi thường của các vận động viên này khi họ chuẩn bị tham gia tranh tài tại Paris.

Cô nói: "Họ đã chiến đấu mạnh mẽ hơn và phải đi xa hơn để đến Paris. Họ là Đội tuyển Olympic người tị nạn. Hãy ủng hộ họ bằng cả trái tim. Khi bạn nhìn thấy họ, hãy thể hiện sự ủng hộ của bạn bằng cách chia sẻ trái tim mình với họ. Sự kiên cường, niềm đam mê, quyết tâm và tài năng của họ thật sự đã truyền cảm hứng."

Diễn viên Dương Tử Quỳnh kêu gọi ủng hộ các vận động viên người tị nạn trong video. (Ảnh: Yahoo News)

Dương Tử Quỳnh được bầu là thành viên Ủy ban Olympic quốc tế và Quỹ dành cho tị nạn Olympic. Cô được biết đến với hoạt động ủng hộ các vấn đề nhân đạo và đã sử dụng sự ảnh hưởng của mình để nêu bật ý nghĩa của sự tham gia của đội.

Tại lễ trao giải Oscar tháng 3/2023, Dương Tử Quỳnh trở thành người châu Á đầu tiên giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn của cô trong bộ phim “Everything Everywhere All at Once."

Tháng Năm năm đó, cô đã được nhận Huân chương Tự do do đích thân Tổng thống Mỹ Joe Biden trao tặng.

Sinh ngày 6/8/1962 tại bang Perak (Malaysia), từ nhỏ, Dương Tử Quỳnh đã là một cô gái xinh xắn, dễ thương và có năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh.

Học múa ballet khi chỉ 4 tuổi và hơn chục năm sau, cô nhận bằng cử nhân nghệ thuật tại Viện múa Hoàng gia Anh. Một tai nạn ở chân đã làm cô gái xinh đẹp không thể theo đuổi nghiệp múa, nhưng đó lại chính là bước ngoặt để cô chuyển sang học diễn xuất.

Nhờ vẻ đẹp thiên phú, năm 1983, Dương Tử Quỳnh đoạt vương miện Hoa hậu Malaysia. Cùng năm đó, cô đoạt luôn giải Hoa hậu Mooba ở Melbourne, Australia.

Những danh hiệu này đã giúp cô được giới nghệ thuật biết đến nhiều hơn và con đường trở thành một ngôi sao thế giới như là một định mệnh đối với cô./.

