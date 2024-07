Ông Donald Trump sẽ tham dự Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa vào đầu tuần tới

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images/AL.com/TTXVN)

Ngày 13/7 (theo giờ Mỹ), Ban vận động tranh cử của ông Donald Trump và Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng hòa ra tuyên bố thông báo cựu Tổng thống sẽ tiếp tục hướng tới Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin.

Thông báo nêu rõ cựu Tổng thống Trump đang hướng tới sự kiện đại hội ở Milwaukee để chính thức được lựa chọn làm ứng cử viên của đảng Cộng hòa tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ. Ban vận động tranh cử cũng xác nhận cựu Tổng thống vẫn ổn.

Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 18/7 tới, thu hút gần 2.400 đại biểu, sẽ chọn ra ứng viên tranh cử tổng thống và người đồng hành với ông vào chức phó tổng thống trong tương lai.

Liên quan đến vụ nổ súng vừa xảy ra, hãng AP dẫn các nguồn tin cho hay vụ nổ súng nhằm vào cựu Tổng thống Trump đang được điều tra theo hướng đây là một vụ ám sát. Hung thủ đã bị Mật vụ Mỹ bắn chết, ngoài ra cũng có một khán giả thiệt mạng và 2 người bị thương nặng trong vụ việc.

Lực lượng an ninh đã phát hiện một súng tiểu liên AR tại hiện trường. Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết đã có nhiều phát súng được bắn từ trên cao nhằm vào sân khấu nơi ông Trump đang vận động tranh cử.

Báo New York Post đưa tin thủ phạm đã phục kích ở trên mái của nhà máy sản xuất cách khu vực sân khấu 118m. Các phát súng được bắn ra từ một tòa nhà của tập đoàn AGR International Inc nằm phía sau khu vực khán đài.

Cảnh sát New York đã tăng cường an ninh quanh tòa Trump Tower sau vụ nổ súng. Theo các nguồn tin, các nhân viên an ninh được trang bị súng trường đã có mặt tại hiện trường.

Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã báo cáo nhanh với Tổng thống Joe Biden về vụ việc.

Phản ứng về vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin: "Đây không phải là cách chúng ta giải quyết những khác biệt ở nước Mỹ và không bao giờ được phép như vậy."

Nghị sỹ đảng Cộng hòa J.D. Vance - ứng viên liên danh tiềm năng với ông Trump cho rằng vụ nổ súng nhằm vào ứng viên đảng Cộng hòa này không phải chỉ là một vụ việc đơn lẻ.

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida kêu gọi đoàn kết chống lại bất kỳ hình thức bạo lực nào thách thức nền dân chủ.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lấy làm sốc trước vụ việc, đồng thời hy vọng cựu Tổng thống Trump sẽ an toàn và nhanh hồi phục./.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cầu nguyện cho ứng cử viên Donald Trump Theo Tổng thống Biden, ông vui mừng khi biết ông Donald Trump vẫn an toàn, đồng thời cầu nguyện cho ông Trump và gia đình cũng như những người có mặt tại sự kiện.