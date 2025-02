Ông Nguyễn Văn Được giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 20/2, các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X dự Kỳ họp thứ 21 (Kỳ họp chuyên đề) đã nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kết quả được công bố, 83/84 đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự Kỳ họp thứ 21 đồng ý bầu ông Nguyễn Văn Được chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu giữ trọng trách Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Được cho biết sẽ kế thừa và thực hiện chương trình hành động của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đã trình bày tại Kỳ họp thứ I Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa X.

Trước mắt, trong năm 2025, ông sẽ cùng tập thể Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố tập trung rà soát, bổ sung triển khai giải pháp đột phá thực hiện 22 nhóm chỉ tiêu kinh tế-xã hội giai đoạn 2020-2025. Trong đó, trọng tâm là tăng trưởng GRDP đạt 8,5% trong năm 2025 và chuẩn bị các điều kiện cho tăng trưởng của Thành phố đạt và vượt trên 10% trong năm tiếp theo; triển khai theo tiến độ và hiệu quả các công việc Trung ương giao; rà soát và chuẩn bị kế hoạch trung hạn để thúc đẩy các trọng tâm của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Được cam kết sẽ cùng tập thể Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố tập trung vào các mục tiêu căn cơ, phát triển Thành phố văn minh, hiện đại, hạnh phúc, nghĩa tình, đổi mới sáng tạo, giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế, cực tăng trưởng, mô hình phát triển tiên phong của Thành phố Hồ Chí Minh trong vùng động lực phía Nam; khắc phục hạn chế, khó khăn đã được nhận diện; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Trước đó, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đối với ông Phan Văn Mãi, được điều động đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Văn Được, sinh năm 1968; quê quán tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Địa chất học, Cử nhân Địa chất; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Được đã trải qua các vị trí công tác như: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An; Bí thư Huyện ủy huyện Tân Thạch, tỉnh Long An; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An khóa VIII và khóa IX; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (1/2021), ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Ông Nguyễn Văn Được giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Được tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025.