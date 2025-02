Ông Nguyễn Văn Được giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 19/2, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nghị đã công bố Quyết định số 1918-QĐNS/TW ngày 14/2/2025 của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ Chính trị quyết định Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về việc chỉ định Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Nên (phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thay mặt Bộ Chính trị trao Quyết định cho tân Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh ông Nguyễn Văn Được là cán bộ sinh ra và trưởng thành trong gia đình có truyền thống cách mạng, được đào tạo bài bản và đã trải qua nhiều vị trí công tác, nhiệm vụ quan trọng và trên nhiều lĩnh vực.

Bộ Chính trị đã xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng về phẩm chất, năng lực trước khi quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Văn Được giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố theo quy định.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng ông Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm này là một vinh dự lớn và cũng là trách nhiệm nặng nề, đây cũng là cơ hội để ông Nguyễn Văn Được phát huy năng lực sở trường, những khát khao cống hiến của mình để cống hiến tại Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời bày tỏ tin tưởng ông Nguyễn Văn Được sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, tiếp tục học tập, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đặc biệt là góp phần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Được, tân Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được bày tỏ sự xúc động, tự hào và cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng giao nhiệm vụ, đồng thời cho biết bản thân ý thức rõ đây không chỉ là vinh dự lớn lao, còn là trách nhiệm hết sức nặng nề.

Khẳng định cam kết sẽ nỗ lực hết mình trên cương vị mới để thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao, ông Nguyễn Văn Được cho rằng giai đoạn hiện nay, trong thời khắc lịch sử này, quyết tâm chính trị cao nhất, đoàn kết đồng lòng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm là những giá trị cốt lõi nhất để đưa Thành phố Hồ Chí Minh chinh phục đỉnh cao mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

“Tôi cam kết quyết tâm, quyết liệt, đoàn kết đồng lòng, cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cùng tất cả các đồng chí thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và tiến tới thực hiện thành công Đại hội đảng bộ các cấp. Rất mong nhận được sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ từ các cấp các ngành và tất cả các đồng chí để tôi hoàn thành tốt nhất có thể nhiệm vụ được giao,” đồng chí Nguyễn Văn Được bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Được sinh ngày 3/4/1968. Quê quán tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Trình độ: Thạc sỹ Địa chất học, Cử nhân Địa chất; Cao cấp lý luận Chính trị.

Ông từng trải qua các vị trí công tác như: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An; Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Tân Thạch, tỉnh Long An; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa IX, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An khóa VIII và khóa IX.

Từ 4/2019-10/2020, ông Nguyễn Văn Được giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ tháng 11/2020, ông Nguyễn Văn Được giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Văn Được được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ tháng 2/2025, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh./.

Phó Bí thư Thành ủy kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.