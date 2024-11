OPES trả 3 tỷ đồng cho khách hàng tham gia bảo hiểm sức khỏe người lao động

Đầu tháng 9/2024, Công ty cổ phần Bảo hiểm OPES và Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tiếp nhận thông tin về trường hợp của khách hàng là bà TTT. (ngụ tại Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) gặp phải tai nạn lao động nghiệm trọng và không thể qua khỏi. Các đơn vị đã tiến hành thủ tục chi trả bảo hiểm cho gia đình với số tiền lên tới hơn 3 tỷ đồng.

Bà T. có khoản vay vốn tại ngân hàng để mở rộng hoạt động kinh doanh đồng thời cũng tham gia Bảo hiểm Bảo toàn Tâm An - bảo hiểm sức khỏe người vay tín dụng của OPES từ tháng 4/2024. Ngay khi nhận được thông tin, OPES và VPBank đã phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng để hoàn tất hồ sơ và thủ tục bồi thường nhanh chóng.

Vào ngày 15/11 vừa qua, đại diện OPES và VPBank đã đến thăm hỏi và chia sẻ nỗi mất mát to lớn cùng gia đình bà T. cũng như thông tin về khoản chi trả bồi thường bảo hiểm. Ban giải quyết quyền lợi bảo hiểm OPES đưa ra phương án chi trả quyền lợi bảo hiểm với số tiền là 3,012 tỷ đồng. Phương án bảo hiểm bao gồm việc thanh toán gần như toàn bộ dư nợ vay còn lại của bà T. tại VPBank, cùng chi phí việc mai táng và hậu sự, phần nào xoa dịu tổn thất tinh thần cho người thân của nạn nhân.

Đây là số tiền bồi thường lớn nhất từ trước đến nay mà OPES chi trả cho một cá nhân tham gia Bảo hiểm Bảo toàn Tâm An, khẳng định cam kết bảo vệ tài chính vững mạnh và trách nhiệm xã hội của công ty đối với khách hàng.

Người thân của bà T. chia sẻ, khi biết được quyết định bồi thường của OPES, gia đình đã vô cùng xúc động trước sự đồng cảm và quá trình làm việc minh bạch, nhanh chóng và hỗ trợ kịp thời của công ty bảo hiểm. Đây là nguồn động viên lớn giúp gia đình vượt qua nỗi mất mát người thân - trụ cột gia đình, đồng thời san sẻ gánh nặng tài chính trong giai đoạn khó khăn này.

Ông Nguyễn Hữu Tự Trí - Phó Tổng Giám đốc thường trực của OPES cho biết: “Với tinh thần chính trực, luôn đồng hành cùng mọi khách hàng trên mọi hành trình và sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng của một doanh nghiệp bảo hiểm, khi nhận được thông tin về sự việc, đội ngũ giải quyết quyền lợi bảo hiểm đã khẩn trương hoàn tất thủ tục và đưa ra phương án bồi thường kịp thời. Bảo hiểm sức khỏe người vay tín dụng là một giải pháp thiết thực để chia sẻ rủi ro bất ngờ cho người vay vốn. OPES cam kết luôn duy trì sự minh bạch và đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm.”

Gần đây, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cho người vay tín dụng đang ngày càng thu hút sự quan tâm, tương tự như các loại bảo hiểm sức khỏe và tai nạn. Trong trường hợp người tham gia bảo hiểm Bảo toàn Tâm An gặp sự cố liên quan đến sức khỏe hoặc tai nạn dẫn đến gián đoạn thu nhập (như bệnh tật, tai nạn lao động...), OPES sẽ thay mặt khách hàng thanh toán toàn bộ khoản vay còn lại cho ngân hàng và chi trả quyền lợi bồi thường cho người thụ hưởng theo đúng các điều khoản quy định.

Không chỉ trong trường hợp của bà T., OPES cũng đã giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho nhiều khách hàng mua sản phẩm Bảo toàn Tâm An. Chẳng hạn, một khách hàng là Giám đốc doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Hà Nội không may gặp tai nạn sinh hoạt thường ngày. OPES đã thay mặt khách hàng thanh toán toàn bộ dư nợ tại ngân hàng, với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Một ví dụ khác là khách hàng kinh doanh gỗ tại Hưng Yên gặp tai nạn giao thông, OPES đã thanh toán toàn bộ dư nợ của khách hàng, đồng thời chi trả thêm chi phí điều trị thương tật, với tổng số tiền gần 50 triệu đồng.

Đa số khách hàng tham gia vay vốn tại ngân hàng là chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những trụ cột chính về tài chính của các gia đình. Họ lựa chọn vay vốn như một điểm tựa tài chính, giúp thúc đẩy và mở rộng hoạt động kinh doanh, gián tiếp tạo ra việc làm cho nhiều người cũng như nâng cao nguồn lợi tài chính cho chính bản thân và gia đình.

Bên cạnh tuân thủ các quy định kinh doanh, người vay cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sinh hoạt và lao động, đặc biệt là khi làm việc trong những môi trường có dụng cụ và thiết bị nguy hiểm. Hơn nữa, việc gói bảo hiểm này thanh toán khoản nợ còn lại cũng giúp cho doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động, từ đó đảm bảo việc làm cho nhân viên, công nhân.

Vì vậy, tham gia bảo hiểm Bảo toàn Tâm An không chỉ giúp bảo vệ tài chính cá nhân mà còn thể hiện trách nhiệm đối với gia đình và cộng đồng trong những thời điểm khó khăn./.

