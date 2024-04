Pháp công bố kế hoạch phong tỏa Paris trong tuần trước Lễ khai mạc Olympic

Sông Seine, nơi dự kiến sẽ tổ chức màn diễu hành bằng thuyền của hơn 10.500 vận động viên. (Ảnh Thu Hà/TTXVN)

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin ngày 10/4 thông báo sẽ phong tỏa các khu vực rộng lớn ở trung tâm thủ đô Paris đối với hầu hết người dân một tuần trước khi khai mạc Olympic mùa Hè 2024.

Các hoạt động qua lại trên sông Seine cũng được giới hạn tại 4 địa điểm.

Theo kế hoạch, trong tuần trước Lễ khai mạc Olympic 2024, cảnh sát sẽ thiết lập một khu vực chống khủng bố rộng lớn trải dài dọc theo sông Seine, nơi các vận động viên sẽ di chuyển bằng thuyền trong lễ khai mạc vào ngày 26/7.

Khoảng 20.000 hộ gia đình trong khu vực nêu trên sẽ phải đăng ký mã QR với cơ quan chức năng để được cấp quyền ra vào. Quy định này cũng được áp dụng với những người tới đây để làm việc và khách du lịch đặt phòng khách sạn hoặc thuê căn hộ.

Hệ thống tàu điện ngầm tại Paris vẫn duy trì hoạt động, ngoại trừ khoảng 15 ga trong khu vực chống khủng bố. Khu vực này sẽ được thu hẹp lại sau Lễ khai mạc Olympic Paris.

Sẽ có tổng cộng 326.000 vé xem Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 được bán hoặc tặng miễn phí. Khán giả sẽ được chia thành hai nhóm, trong đó 104.000 khán giả trả tiền mua vé sẽ được bố trí ở gần bờ sông Sein (sân khấu chính của lễ khai mạc) hơn so với nhóm 222.000 người được nhận vé miễn phí.

Ngoài ra, khoảng 200.000 người sẽ theo dõi lễ diễu hành dọc sông Sein từ ban công các tòa nhà gần khu vực này, trong khi 50.000 người sẽ có mặt tại các fanzone (khu vực dành cho người hâm mộ) ở thủ đô Paris.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, lực lượng an ninh nước này đang sàng lọc hồ sơ của khoảng 1 triệu người trước thềm Olympic Paris 2024, bao gồm cả các vận động viên và những người sống gần cơ sở hạ tầng quan trọng của Olympic Paris 2024.

Ngày 31/3, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin thông báo khoảng 800 người đã bị loại khỏi lực lượng phục vụ Olympic Paris 2024 do những lo ngại về an ninh. Trong danh sách này có 15 đối tượng được coi là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh quốc gia.

Olympic Paris 2024 diễn ra từ ngày 26/7 đến ngày 11/8 tới, sau đó là Paralympic từ ngày 28/8 đến ngày 8/9 tới.

Nước Pháp được đặt trong tình trạng cảnh báo cao nhất về nguy cơ tấn công khủng bố từ tháng 10/2023, sau khi đối tượng tình nghi là tín đồ Hồi giáo xông vào một trường học ở miền Bắc nước này và đâm chết một giáo viên.

Pháp liên tục là mục tiêu của các phần tử Hồi giáo cực đoan trong thập kỷ qua, đặc biệt là tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong khi cuộc xung đột tại Dải Gaza hiện nay cũng đang làm trầm trọng thêm những căng thẳng trong nước./.

