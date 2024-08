Phát động giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2024

Trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 diễn ra tại Hòa Lạc (Hà Nội), các AI camera do Việt Nam sản xuất đã được ra mắt.

28/07/2023 16:54

Công ty An ninh mạng thông minh SCS của Việt Nam đã ký thoả thuận hợp tác với Tập đoàn Accton đưa giải pháp an ninh mạng Make in VietNam ra thị trường toàn cầu.