Trí thức trẻ Việt Nam tại Nhật Bản chia sẻ về sự nghiệp trong lĩnh vực IT

Sự kiện “VPJ Career Forum: IT - Xu hướng tương lai & Con đường sự nghiệp” diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Ngày 14/12, Hội Chuyên gia người Việt Nam tại Nhật Bản (VPJ) đã tổ chức thành công sự kiện “VPJ Career Forum 2024: Xu hướng tương lai và con đường sự nghiệp” tại Tokyo, Nhật Bản.

Với sự tham gia của hơn 100 trí thức người Việt trẻ tại Nhật Bản cùng sự góp mặt của 5 diễn giả là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT), sự kiện đã mang lại nhiều giá trị thiết thực, giúp những bạn trẻ định hình rõ hơn về tương lai nghề nghiệp của mình.



Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề “Xu hướng IT và những góc nhìn chuyên sâu,” các diễn giả đã chia sẻ cho những bạn trẻ thông tin mới nhất về IT, chuyển đổi số, an ninh mạng, cùng với những các xu hướng công nghệ mới nhất.



Anh Nguyễn Đông Dũng - Cố vấn cấp cao tại công ty HBLAB JSC, nhấn mạnh rằng chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của ngành IT mà là sự thay đổi toàn diện trong cách các doanh nghiệp vận hành và tạo ra giá trị.

Chia sẻ kinh nghiệm trong thời gian làm việc tại các tập đoàn lớn, anh đã giới thiệu cho các bạn trẻ về thực trạng và thách thức của chuyển đổi số, đồng thời cho rằng trong 10 năm tới trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tiếp tục bùng nổ, tuy nhiên, vai trò quản lý dự án vẫn cần sự can thiệp và quyết định chiến lược từ con người.



Trong khi đó, chị Nguyễn Phương Thảo, Tiến sĩ Bảo mật thông tin hiện đang làm việc tại tập đoàn truyền thông KDDI Digital Security của Nhật Bản, đã mang đến một bức tranh tổng quan về tình hình an ninh mạng tại Nhật Bản.

Chị cho biết hiện Chính phủ Nhật Bản đang tăng cường đầu tư vào an ninh mạng với khoản ngân sách 6 tỷ yen (khoảng 39 triệu USD) từ năm 2025, mở ra cơ hội lớn cho các chuyên gia IT, chuyên gia bảo mật Việt Nam phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này.



Bài học kinh nghiệm trong quá trình khởi nghiệp ở ngành IT cũng là một chủ đề được những bạn trẻ quan tâm. Anh Đỗ Bá Đức, người sáng lập và hiện là Giám đốc điều hành công ty Tokyo Techies, đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong hành trình khởi nghiệp và đưa ra nhiều lời khuyên về chuyên môn, cũng như khâu quản lý, lên kế hoạch để phát triển sản phẩm thành công.



Tại phiên thảo luận thứ hai, anh Nguyễn Huy Thắng - CEO HBLAB JSC, và anh Vũ Nhật Minh - Kỹ sư phần mềm cấp cao tại Stripe, đã mang đến cho các bạn trẻ hai góc nhìn khác biệt từ một lãnh đạo và một chuyên gia kỹ thuật.

Tuy nhiên, hai diễn giả đều đưa ra lời khuyên chung cho các bạn trẻ: “Không có con đường nào là đúng cho tất cả. Quan trọng là làm tốt nhất lựa chọn của mình và kiên trì đến cùng.”



VPJ là tổ chức phi lợi nhuận gồm các chuyên gia trẻ Việt Nam làm việc tại Nhật Bản bắt đầu hoạt động từ năm 2016. Với mục tiêu trở thành trung tâm tư vấn và kết nối nghề nghiệp cho sinh viên và trí thức trẻ Việt Nam, VPJ đã tổ chức nhiều sự kiện thảo luận chia sẻ nghề nghiệp, đào tạo phỏng vấn, tư vấn cùng nhiều hoạt động hướng nghiệp khác.

Tiếp nối thành công của các sự kiện trước, VPJ Career Forum 2024 không chỉ mang đến những chia sẻ thực tế, truyền cảm hứng từ các chuyên gia hàng đầu cho bạn trẻ đang làm việc và có ý định làm việc trong lĩnh vực IT tại Nhật Bản mà còn tạo cơ hội để các bạn trẻ mở rộng mối quan hệ, gắn kết cộng đồng người Việt trẻ tại Nhật Bản qua phần kết là giao lưu kết nối – “networking.”

Các bạn trẻ tham dự đánh giá cao việc sự kiện đã giúp họ định hướng rõ hơn về tương lai sự nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ không ngừng thay đổi tại Nhật Bản./.

Giáo sư người Việt ở Nhật Bản vào bảng xếp hạng khoa học uy tín Trang web Research.com vừa cập nhật bảng xếp hạng các nhà khoa học có thành tích nghiên cứu xuất sắc trong 2023, gồm có giáo sư Trần Đăng Xuân, người đang công tác ở Đại học Hiroshima, Nhật Bản