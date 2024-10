Phát huy tiềm năng hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Argentina

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cùng đoàn công tác thăm công ty Gespa, doanh nghiệp hàng đầu của Argentina trong sản xuất thức ăn gia súc và thú cưng chất lượng cao. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong khuôn khổ các hoạt động tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các địa phương Argentina, từ ngày 17-20/10, Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cordoba, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nước nói chung, và giữa Việt Nam và tỉnh Cordoba nói riêng.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cùng đoàn công tác Đại sứ quán đã có các buổi làm việc với Thống đốc tỉnh Cordoba Martín Miguel Llaryora, Thị trưởng thị trấn Pilar Leopoldo Grumstrup, Phòng Ngoại thương, Cơ quan Phát triển Kinh tế và Kho Ngoại quan của tỉnh Cordoba.

Tại các buổi làm việc, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt nêu bật những thành tựu về kinh tế, thương mại và đầu tư trong những năm gần đây của Việt Nam, trong đó đặc biệt nhấn mạnh những thế mạnh về xuất khẩu nông-lâm-thủy sản, các mặt hàng điện tử, may mặc và da giày, cũng như mong muốn tăng cường hơn nữa trao đổi thương mại với Argentina.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cùng đoàn công tác thăm Tập đoàn Porta Hermanos với hơn 140 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cồn, rượu, giấm và protein thực vật ở Argentina. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ cho biết Argentina là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam tại khu vực châu Mỹ và thứ 3 tại khu vực Mỹ Latinh, sau Brazil và Mexico. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Việt Nam là bạn hàng lớn thứ 7 của Argentina trên thế giới và số một tại khu vực Đông Nam Á.

Năm 2023, kim ngạch thương mại Việt Nam-Argentina đạt gần 3,5 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Argentina đạt 976 triệu USD, tăng 14,6% so với năm 2022, trong đó nhập khẩu từ Argentina đạt 2,5 tỷ USD, giảm 38,9%, do các mặt hàng chính Việt Nam nhập khẩu từ Argentina gồm bột đậu tương sử dụng để sản xuất thức ăn chăn nuôi và ngô giảm mạnh do mất mùa.

Đề cập tới trao đổi thương mại giữa Việt Nam và tỉnh Cordoba, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt khẳng định Cordoba đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu hợp tác giữa hai nước bởi địa phương này cung cấp hơn 25% giá trị hàng hóa trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Argentina sang Việt Nam, và còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển hợp tác.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cùng đoàn công tác thăm Kho Ngoại quan của tỉnh Cordoba, Argentina. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu trong buổi làm việc với Đại sứ Ngô Minh Nguyệt, với sự có mặt của nghị sỹ Juan Brügge, thành viên Nhóm nghị sỹ hữu nghị Argentina-Việt Nam, Thống đốc Martín Miguel Llaryora khẳng định mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác với Việt Nam, đối tác thương mại lớn thứ ba của Cordoba, trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong kinh tế, thương mại và đầu tư.

Ông Llaryora cho biết là một trong những đầu tàu kinh tế của Argentina, Cordoba được biết đến là một trung tâm đứng số 1 cả nước về sản xuất ngô, sữa và lạc, số hai về đậu tương. Ngoài ra, Cordoba còn phát triển các ngành công nghiệp xe hơi, máy nông nghiệp, chăn nuôi đại gia súc và dầu khí.

Thị trưởng thị trấn Pilar (Argentina), Leopoldo Grumstrup, trao cho Đại sứ Ngô Minh Nguyệt “Chìa khóa danh dự." (Ảnh: TTXVN phát)

Tại buổi làm việc với Thị trưởng thị trấn Pilar Leopoldo Grumstrup, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa trao đổi văn hóa, du lịch với địa phương này. Ông Grumstrup đã trao bằng “Khách mời danh dự” và “Chìa khóa danh dự” của Pilar cho Đại sứ Ngô Minh Nguyệt.

Trong chuyến công tác, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cũng tới thăm Đại học Luật Cordoba, ra đời cách đây 420 năm và là trường đại học lâu đời thứ hai ở Mỹ Latinh.

Đoàn công tác của Đại sứ quán Argentina thăm một số tập đoàn lớn của Cordoba trong đó có tập đoàn Porta Hermanos, với hơn 140 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cồn, rượu, giấm và protein thực vật, cũng như công ty Gespa, doanh nghiệp hàng đầu tại nước Nam Mỹ trong sản xuất thức ăn gia súc và thú cưng chất lượng cao./.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cùng đoàn công tác thăm Đại học Luật Cordobah, Argentina. (Ảnh: TTXVN phát)

