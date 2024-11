Phó Chánh Văn phòng TW Đảng Đặng Khánh Toàn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao Quyết định cho Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đặng Khánh Toàn. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Chiều 13/11, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định số 1668-QĐNS/TW ngày 8/11/2024 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục của Đảng bộ tỉnh Nam Định, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, chỉ định đồng chí Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đặng Khánh Toàn là cán bộ được đào tạo cơ bản, từng trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, trực tiếp giúp việc cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Trung ương; được Bộ Chính trị tin tưởng giao nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định chúc mừng Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Khánh Toàn. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Đồng chí Lê Minh Hưng mong muốn tân Bí thư Tỉnh ủy Nam Định phát huy truyền thống của địa phương, năng động, sáng tạo; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa Nam Định phát triển nhanh, bền vững; xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương. Đồng chí đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định quan tâm, giúp đỡ để đồng chí Đặng Khánh Toàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trước mắt là tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đưa Nam Định vươn lên mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên mới- kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đặng Khánh Toàn khẳng định, để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bản thân phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, toàn tâm toàn ý, công tâm, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, phát huy những kiến thức, bài học, kinh nghiệm trong quá trình công tác trước đây; khiêm tốn, cầu thị, hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định và cả hệ thống chính trị đoàn kết, nhất trí, thực hiện đúng các quy chế, quy định của Đảng, phát huy trí tuệ tập thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị và chỉnh đốn Đảng; tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, nhất là các dự án trọng điểm của địa phương và của Trung ương trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định tin tưởng với sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ tỉnh, sự ủng hộ và cùng vào cuộc của mọi tầng lớp nhân dân, Nam Định chắc chắn sẽ tiếp tục phát huy các thành tích, kết quả, vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nhanh, bền vững, góp phần tương xứng cho đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngay sau lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định Lê Quốc Chỉnh, trong năm 2024, kinh tế-xã hội của tỉnh Nam Định duy trì mức tăng trưởng khá, 14/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tổng sản phẩm GRDP ước tăng 10,35%, cao nhất từ trước đến nay và cao hơn so với chung bình chung của cả nước; tổng thu ngân sách ước đạt 14.000 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2023… công tác xây dựng nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực, vượt kế hoạch đề ra; các dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án hạ tầng giao thông có tính kết nối vùng đều được thi công hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra; các lĩnh vực văn hóa-xã hội, y tế, giáo dục, khoa học-công nghệ đạt được nhiều kết quả tốt; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm./.

