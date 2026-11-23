Nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), ngày 23/11, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp mặt các nữ Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam và cùng đoàn thăm, tìm hiểu về nghề gốm truyền thống tại thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, thành phố Hải Phòng.

Đón Đoàn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Văn Hiệu, lãnh đạo tập đoàn BRG và Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu.

Văn hóa - nhịp cầu kết nối và vun đắp tình hữu nghị

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi tới các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Phó Chủ tịch nước chia sẻ: Việt Nam tự hào có nền văn hóa lâu đời, thống nhất trong đa dạng và giàu bản sắc. Năm 2026 đánh dấu một sự kiện đặc biệt trong đời sống văn hóa đất nước khi lần đầu tiên, ngày 24/11 được Quốc hội chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Điều này khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam: "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực và nguồn lực nội sinh quan trọng để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới."

Tháng 9/2026, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững, khẳng định nhận thức chung của nhân loại về vai trò không thể thiếu của văn hóa đối với phát triển bền vững. Văn hóa cần được đặt ở vị trí trung tâm, song hành cùng kinh tế, xã hội và môi trường. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, cùng các nước trong nhóm nòng cốt và hơn 100 quốc gia đồng bảo trợ. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế đã đồng hành cùng Việt Nam triển khai sáng kiến.

Theo Phó Chủ tịch nước, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, văn hóa càng có vai trò quan trọng trong hòa giải bất đồng, kết nối các quốc gia, dân tộc. Giao lưu văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, tôn trọng những giá trị và bản sắc riêng của mỗi dân tộc, từ đó xây dựng lòng tin, vun đắp tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác. Việt Nam luôn coi trọng ngoại giao văn hóa, mong muốn tăng cường hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, di tích lịch sử, văn hóa và làng nghề truyền thống, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế và thúc đẩy phát triển văn hóa, xã hội của mỗi nước.

Phó Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn và mong muốn các nữ Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy bình đẳng giới và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, vì hòa bình, hữu nghị và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại biểu các nữ Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam trải nghiệm vẽ trên gốm Chu Đậu. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Thay mặt các nữ Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam, bà Cristina Romila, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Romania tại Việt Nam cảm ơn Phó Chủ tịch nước đã trân trọng mời và dành sự đón tiếp nồng hậu cho đoàn trong không gian giàu ý nghĩa, nơi tôn vinh sự phong phú, đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Bà Cristina Romila cho biết, chuyến thăm làng gốm Chu Đậu để lại ấn tượng sâu sắc. Việc tận mắt chứng kiến quy trình tạo nên những sản phẩm tinh xảo và lắng nghe câu chuyện lịch sử đằng sau mỗi tác phẩm giúp bà cảm nhận sâu sắc hơn giá trị di sản văn hóa Việt Nam.

Đại sứ Cristina Romila cho rằng, văn hóa tạo nên những nhịp cầu giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và củng cố nền tảng cho tình hữu nghị lâu dài. Cũng như Việt Nam, Romania là đất nước giàu di sản văn hóa, truyền thống, nghề thủ công và bản sắc dân tộc. Việc bảo tồn di sản quý báu; đồng thời chia sẻ những giá trị ấy với bạn bè quốc tế vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để các dân tộc xích lại gần nhau hơn.

Đại sứ Cristina Romila đánh giá cuộc gặp có ý nghĩa đặc biệt, là dịp để những người phụ nữ đại diện cho nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế cùng khám phá, tôn vinh văn hóa Việt Nam trong bầu không khí thân tình, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau.

Theo bà, phụ nữ đang khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong ngoại giao, quan hệ quốc tế và nỗ lực thúc đẩy hòa bình, hợp tác. Bằng tinh thần đối thoại, sự chuyên nghiệp, lòng thấu cảm và ý chí quyết tâm, phụ nữ góp phần xây dựng những nhịp cầu hữu nghị giữa các quốc gia, hướng tới một thế giới hòa bình, bao trùm và nhân văn hơn.

Đại sứ Cristina Romila chúc Việt Nam tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa vô và tin tưởng tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với tất cả các quốc gia ngày càng được vun đắp và phát triển bền chặt.

Gốm Chu Đậu - dấu ấn văn hóa Việt vươn ra thế giới

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm nghề làm gốm Chu Đậu. Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG chia sẻ, gốm Chu Đậu có lịch sử gần 600 năm gắn liền với tên tuổi bà tổ nghề Bùi Thị Hý. Các hiện vật gốm cổ Chu Đậu hiện được lưu giữ tại 46 bảo tàng thuộc 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, minh chứng cho giá trị và sức lan tỏa của dòng gốm Việt trên thế giới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và bà Cristina Romila, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Romania trải nghiệm vẽ trên gốm Chu Đậu. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Những năm qua, Tập đoàn BRG và Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu đã tiếp nối truyền thống, gìn giữ các giá trị nguyên bản; đồng thời sáng tạo thêm nhiều dòng sản phẩm mới, đưa di sản hiện diện trong đời sống đương đại. Các kỹ thuật chế tác truyền thống tiếp tục được lưu giữ và trao truyền; nghệ nhân tỉ mỉ vẽ tay trên từng sản phẩm, gửi gắm tài năng và tâm huyết trong từng đường nét, sắc men.

Mỗi sản phẩm gốm là kết tinh những giá trị văn hóa Việt; đồng thời thể hiện đặc tính, ý nghĩa, nguồn gốc, xuất xứ và cam kết trách nhiệm của đơn vị đối với thương hiệu mang tinh hoa văn hóa dân tộc. Hiện nay, gốm Chu Đậu đã được công nhận là Thương hiệu Quốc gia và được lựa chọn làm quà tặng các nguyên thủ quốc gia trong nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao./.

Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 Các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản, phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể để Chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức trang trọng, sáng tạo, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa.