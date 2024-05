Phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, Đại tá Lê Công Thành phát biểu. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Chiều 28/5, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với Huyện ủy các huyện biên giới: Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp năm 2023.

Đại diện lãnh đạo Huyện ủy 4 huyện biên giới tập trung thảo luận về một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với Huyện ủy 4 huyện biên giới.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu Mạc Quang Mạnh đề nghị Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, kịp thời rà soát, lựa chọn cán bộ Biên phòng uy tín để giới thiệu tham gia cấp ủy cấp xã; đồng thời, đánh giá chất lượng, hiệu quả của đội ngũ cán bộ Biên phòng tăng cường cho các xã biên giới.

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh quan tâm phối hợp chỉ đạo thực hiện kế hoạch Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trong thời gian tới.

Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh mong muốn các huyện biên giới tiếp tục quan tâm phối hợp với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; kịp thời thông tin, trao đổi tình hình liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh, phòng, chống hiệu quả với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; các hành vi vi phạm pháp luật, buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là tội phạm ma túy trên khu vực biên giới.

Các địa phương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, phương án sẵn sàng tham gia công tác khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh.

Theo Thượng tá Mai Thăng Long, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, năm 2023, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Huyện ủy 4 huyện biên giới đã chủ động phối hợp, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy Lai Châu liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, biên phòng, xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân.

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Huyện ủy 4 huyện biên giới đã phối hợp thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm; phong trào “Toàn dân tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới;” triển khai các đợt cao điểm tấn công tội phạm, đấu tranh có hiệu quả với các đường dây tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Các bên đã phối hợp chặt chẽ trong việc nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và chỉ đạo các đồn biên phòng, các xã biên giới làm tốt công tác ngoại giao chính quyền các cấp và nhân dân; tổ chức tốt các hoạt động nhân các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương.

Cùng với đó, thực hiện hiệu quả các hoạt động phối hợp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời xử lý các vấn đề xảy ra trên biên giới; duy trì hiệu quả hoạt động kết nghĩa đồn-trạm biên phòng; cụm dân cư hai bên biên giới; góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết, hữu nghị với chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng.

Các đồn biên phòng và các ban, ngành của huyện, các xã biên giới đã phối hợp xây dựng các chương trình, mô hình phát triển kinh tế-xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo. Điển hình như chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản; Ngày hội Biên phòng toàn dân; Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng.../.

