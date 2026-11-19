Chiều 18/11, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bà Ngô Phương Ly, đã đến thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Trước đó, sáng cùng ngày, bà Ngô Phương Ly đã thăm Bảo tàng Nam Sơn, thành phố Thâm Quyến; tham quan phòng triển lãm chuyên đề về nghệ thuật chế tác túi vải thêu và túi thơm truyền thống Trung Quốc.

