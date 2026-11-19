Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em Thâm Quyến
Chiều 18/11, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bà Ngô Phương Ly, đã đến thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Trước đó, sáng cùng ngày, bà Ngô Phương Ly đã thăm Bảo tàng Nam Sơn, thành phố Thâm Quyến; tham quan phòng triển lãm chuyên đề về nghệ thuật chế tác túi vải thêu và túi thơm truyền thống Trung Quốc.
#Phu nhân Tổng Bí thư-Chủ tịch nước #Phu nhân Ngô Phương Ly #Tuần lễ cấp cao APEC #Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em Thâm Quyến #Bảo tàng Nam Sơn #Việt Nam-Trung Quốc #NQ 59-bt Trung Quốc