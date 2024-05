Phú Thọ: Khó xử lý tình trạng người dân tự ý trồng cây trên đất Nhà nước quản lý

Việc buông lỏng quản lý, sử dụng đất ở phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, gây tranh chấp đất trồng cây giữa người dân và doanh nghiệp, làm mất an ninh trật tự, hiện chưa được xử lý dứt điểm.

Những năm gần đây, người dân ở phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tự ý trồng cây trên đất do Nhà nước quản lý, với diện tích ngày càng lớn, gây khó khăn trong công tác quản lý đất tại địa phương.

Việc buông lỏng quản lý, sử dụng đất tại địa phương đã gây mâu thuẫn, tranh chấp đất trồng cây giữa người dân và doanh nghiệp, làm mất an ninh trật tự, đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Theo đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhật Linh Phú Thọ, tháng 1/2023, Công ty được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 02/GP-UBND thông qua đấu giá quyền khai khoáng sản tại mỏ cát lòng sông Hồng-Minh Nông 2 thuộc phường Minh Nông, thành phố Việt Trì.

Trong phương án đấu giá, mỏ cát nằm trong khu vực lòng sông Hồng thuộc phần diện tích của các bãi bồi non, không thuộc diện tích đất canh tác của người dân, không phải giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, toàn bộ diện tích hơn 17,13ha của mỏ cát, một số người dân đã trồng cây bạch đàn để chờ chủ đầu tư đi vào hoạt động dự án sẽ yêu cầu đền bù phần cây trồng trên đất…

Doanh nghiệp nhiều lần gửi văn bản đến cơ quan chức năng giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa xong, gây ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh.

Tương tự, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Phùng Hải trúng đấu giá quyền khai thác mỏ cát lòng sông Hồng-Minh Nông 7 với số tiền gần 80 tỷ đồng, doanh nghiệp bắt đầu triển khai xin cấp phép thăm dò khoáng sản đúng theo trình tự hồ sơ yêu cầu về hoạt động theo Luật Khoáng sản.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Công ty gặp một số vướng mắc về mặt bằng.

Theo chủ đầu tư, trong phương án đấu giá, diện tích mỏ không thuộc diện tích đất canh tác của người dân, không phải giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, toàn bộ hơn 37 ha của mỏ cát, một số người trồng cây với mục đích yêu cầu đền bù.

Sau gần một năm trúng đấu giá, đến nay, doanh nghiệp chưa được cắm mốc giới nên đã ảnh hưởng về kinh tế.

Cuối năm 2022, Công ty Cổ phần Thái Minh Group trúng đấu giá mỏ cát rộng 56 ha tại khu Minh Nông 7, phường Minh Nông với số tiền hàng trăm tỷ đồng nhưng khi tiến hành cắm mốc thực hiện thủ tục khai thác thì gặp khó khăn.

Cụ thể, ngày 11/7/2023, khi các đơn vị cắm mốc giới mỏ cho công ty này đã bị một số người dân ngăn cản. Việc cắm mốc không thực hiện được, điều này ảnh hưởng lớn đến kế hoạch hoạt động, tài chính của doanh nghiệp.

Ngày 9/9/2022, Công ty Trách nhiệm hữu hạn khoáng sản Sông Hồng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cát lòng sông Hồng phường Minh Nông, với 38,33ha.

Theo lãnh đạo Công ty, diện tích mỏ là đất mặt nước và đất bãi bồi do Ủy ban Nhân dân phường Minh Nông quản lý. Tuy nhiên, khi Công ty đang hoàn thiện thủ tục thuê đất và hồ sơ để khai thác phát hiện một số người dân tự ý trồng cây nên có báo cáo với cơ quan chức năng.

Trước thực trạng này, các năm 2020, 2022, Ủy ban Nhân dân phường Minh Nông đã có thông báo về việc người dân tự ý chiếm dụng diện tích bãi bồi do Nhà nước quản lý để canh tác trồng cây, hoa màu.

Để thuận tiện trong công tác quản lý, sử dụng theo đúng quy định của Nhà nước về đất đai, Ủy ban Nhân dân phường Minh Nông đã đề nghị các khu dân cư tổ chức thông báo, tuyên truyền, vận động nhân dân không tự ý chiếm dụng diện tích đất bãi bồi do Nhà nước quản lý để canh tác trồng cây cối, hoa màu.

Mới đây, ngày 13/12/2023, Ủy ban Nhân dân phường Minh Nông tiếp tục có thông báo gửi đến các khu dân cư Hồng Hải, Đoàn Kết, Thành Công về việc tuyên truyền, vận động người dân thu dọn cây cối, hoa màu nằm trong phạm vi đấu giá mỏ cát lòng sông Hồng tại địa bàn phường.

Đồng thời giao công chức địa chính-xây dựng, đô thị phối hợp với trưởng khu dân cư kiểm tra đôn đốc khu dân cư, các hộ thực hiện.

Để siết chặt công tác quản lý, sử dụng đất, Ủy ban Nhân dân tỉnh có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan chức, địa phương tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất tại phường Minh Nông.

Cụ thể, ngày 30/11/2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có văn bản số 4874/UBND-NNTN, trong đó, yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Minh Nông tuyên truyền, nghiêm cấm việc tự ý canh tác, trồng cây, xây dựng công trình, lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý, kiên quyết xử lý trường hợp cố tình vi phạm. Đối với diện tích người dân tự ý trồng cây lâm nghiệp cần lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai, yêu cầu di chuyển ra khỏi phạm vi cấp phép dự án.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Minh Nông chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để tái diễn tình trạng vi phạm như trên.

Trong công văn cũng nêu rõ việc người dân tập trung, tự ý trồng cây lâm nghiệp trên phạm vi đất bãi bồi lòng sông do Ủy ban Nhân dân phường Minh Nông quản lý là vi phạm, gây phát sinh tranh chấp tài sản, chậm tiến độ của dự án.

Ngày 26/4/2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục có văn bản giao Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn phức tạp giữa người dân canh tác, trồng cây trên phạm vi bãi bồi non (quỹ đất do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý) với các đơn vị khai thác khoáng sản (theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Minh Nông); đồng thời làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, có biện pháp xử lý dứt điểm.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Minh Nông nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm khi làm việc, trả lời phỏng vấn, phát ngôn trước các cơ quan truyền thông gây hiểu sai lệch thông tin trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh./.