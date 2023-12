Phú Thọ: Kịp thời gắp đinh vít sắc nhọn trong bụng bé gái 2 tuổi

09/09/2023 09:49

Chuẩn bị lên xe đi từ tỉnh Lâm Đồng về Đắk Lắk, do sợ say xe nên bé đã uống 1 liều thuốc chống say xe, trong đó có 1 viên thuốc còn nguyên vỏ kích thước 1,5x2,5cm với 3 cạnh sắc nhọn.