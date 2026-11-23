Trong 2 ngày 7-8/11, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Phú Thọ tổ chức Sàn giao dịch việc làm xã Thanh Sơn năm 2026.

Thông qua Sàn giao dịch việc làm lưu động năm 2026, xã Thanh Sơn đang tích cực gắn kết giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu thực tế của thị trường. Việc chuyển dịch cơ cấu lao động ngay từ cơ sở góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Phú Thọ.

Sàn giao dịch việc làm xã Thanh Sơn năm 2026 có sự tham gia thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đơn vị tuyển dụng lao động, đơn vị đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thành phần tham gia bao gồm người lao động thuộc 25 thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã; ưu tiên người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân tộc thiểu số, người chưa có việc làm hoặc có việc làm nhưng thu nhập thấp, không ổn định.

Chương trình tập trung định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động để lực lượng trẻ sớm lựa chọn hướng đi phù hợp sau khi tốt nghiệp. Đây là giải pháp căn cơ nhằm chặn đứng nguy cơ tái nghèo do thiếu hụt kỹ năng tay nghề ở thế hệ trẻ.

Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn, cho biết việc tổ chức Sàn giao dịch việc làm tại xã Thanh Sơn đã tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, cũng như các em học sinh được tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng để nắm bắt thông tin thị trường lao động, mức lương và điều kiện làm việc. Từ đó người lao động có định hướng tìm kiếm việc làm phù hợp với nguyện vọng và nhu cầu của mình. Đối với địa bàn xã Thanh Sơn, người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 30% cho nên địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cho bà con được tiếp cận thị trường lao động, cũng như ngành nghề để bà con có cơ hội nắm bắt, lựa chọn ngành nghề phù hợp.

Đào tạo nghề sửa chữa ôtô tại trường Cao đẳng cơ điện và nông lâm Phú Thọ. (Nguồn: Vietnam+)

Hoạt động tại Thanh Sơn nằm trong chuỗi 81 hội nghị tư vấn việc làm và học nghề được tỉnh Phú Thọ tổ chức từ đầu năm 2026 đến nay. Nhờ đa dạng hóa phương thức kết nối giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, tỉnh Phú Thọ đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết việc làm. Chỉ trong nửa đầu năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tư vấn cho 34.185 lượt lao động, hỗ trợ tuyển dụng thành công 6.811 vị trí. Riêng Cổng việc làm Phú Thọ ghi nhận gần 9,7 triệu lượt truy cập với gần 2.000 tài khoản doanh nghiệp và người lao động tham gia.

Việc gắn chặt đào tạo nghề với thông tin thị trường lao động thông qua các nền tảng trực tuyến và trực tiếp đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Khi thanh niên nông thôn được chuẩn bị sẵn sàng về tay nghề và có môi trường thuận lợi để tiếp cận việc làm, “sức mạnh” của thị trường lao động địa phương sẽ được phát huy tối đa, tạo nền tảng vững chắc để người dân Thanh Sơn tự chủ kinh tế và đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh./.