Phú Yên kiến nghị TW xem xét giải quyết vướng mắc liên quan đến dự án New City

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên cho biết dự án New City có nhiều vấn đề phức tạp vượt quá khả năng xử lý, do đó tỉnh kiến nghị TW xem xét, giải quyết các vướng mắc của dự án bị ách tắc gần 16 năm qua.

Quang cảnh buổi họp báo quý 2/2024 của UBND tỉnh Phú Yên. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 23/7, tại cuộc họp báo thường kỳ do Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức, nhiều nội dung liên quan đến Dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City (gọi tắt là dự án New City) được quan tâm trao đổi.

Đây là dự án do Công ty Trách nhiệm hữu hạn New City Việt Nam là nhà đầu tư, đã trải qua gần 16 năm triển khai nhưng vẫn còn nhiều thủ tục vướng mắc cần tháo gỡ.

Theo ông Cao Anh Sơn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên, Dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 8/7/2008 theo quy định Luật Đầu tư năm 2005, Luật Đất đai 2003 và các Nghị định hướng dẫn thi hành có liên quan.

Các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, lâm nghiệp, môi trường, xây dựng có những thay đổi, điều chỉnh dẫn đến dự án gặp những khó khăn.

Cụ thể như việc cho thuê đất để nhà đầu tư thực hiện dự án; chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng rừng; tiến độ thực hiện dự án; thời gian hoạt động dự án; năng lực tài chính của nhà đầu tư để đảm bảo thực hiện theo quy định… Những vấn đề này cần phải báo cáo xin ý kiến của các bộ, ngành Trung ương.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ có công văn số 6180/VPCP/QHQT ngày 19/9/2022, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án. Qua kết quả thẩm định hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên đã thông báo cho nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Trách nhiệm hữu hạn New City Việt Nam về việc chưa đủ điều kiện trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên chấp thuận điều chỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan chức năng đã tổ chức họp và mời nhà đầu tư đến đối thoại; nghe nhà đầu tư trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án để xem xét, giải quyết.

Tuy nhiên, người đại diện pháp luật của nhà đầu tư mặc dù đã đến họp nhưng không đồng ý đối thoại và tự ý rời khỏi cuộc họp, tỏ ra bất hợp tác, thiếu tôn trọng, xem thường các cơ quan chức năng chính quyền tỉnh Phú Yên.

Trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN về việc có thu hồi giấy chứng nhận đầu tư Dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City hay không, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đang giao cho các cơ quan, đơn vị có chức năng rà soát toàn bộ dự án nêu trên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.

Sau khi có văn bản hướng dẫn sẽ báo cáo tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên theo quy định.

Ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết thêm, New City là dự án có nhiều vấn đề phức tạp vượt ra ngoài khả năng xử lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên.

Trước đây, vì mong muốn phát triển nên trong quá trình triển khai thực hiện có sai sót của nhà đầu tư và cơ quan ở địa phương.

Nếu tỉnh Phú Yên không xin ý kiến của các cơ quan Trung ương để thực hiện thì dễ sẽ dẫn đến tiếp tục sai. Nhà đầu tư ở nước ngoài nên hiện nay tỉnh cũng rất khó khăn trong làm việc.

Để nắm bắt thêm thông tin từ phía nhà đầu tư, phóng viên TTXVN đã đăng ký làm việc trực tiếp với ông Kim Young Woo, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn New City Việt Nam nhưng phía doanh nghiệp cho biết ông này không có mặt tại Việt Nam cho đến ngày 17/7/2024.

Ghi nhận tại khu vực dự án Dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City (xã An Phú, thành phố Tuy Hòa) cho thấy khu vực này là bãi đất trống, cỏ dại mọc um tùm.

Đây cũng là nơi đăng ký địa chỉ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn New City Việt Nam, nhưng hiện tại chỉ có một khu vực nhà bảo vệ bên ngoài; dãy nhà mái tôn bên trong là văn phòng.

Những người làm việc tại đây chỉ là bảo vệ trông coi tài sản và chụp gửi các công văn, giấy tờ liên quan gửi cho một người khác ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Nguyễn An Phú, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên, hiện nay, đất trong khu vực dự án New City vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của Nhà nước, mà cụ thể là Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa.

Việc doanh nghiệp xây dựng các hạng mục công trình trên khu vực đất dự án nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên sẽ được kiểm tra lại và tiếp tục thông tin cho báo chí.

Trước đó (ngày 13/6/2024), TTXVN đã có bài phản ánh “Cần sự hợp tác để xử lý dứt điểm vướng mắc liên quan đến dự án New City (Phú Yên).”

TTXVN sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin về quá trình chính quyền địa phương phối hợp cùng với nhà đầu tư để xử lý dứt điểm những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án này./.

