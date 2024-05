Phú Yên: Rà soát các dự án liên quan đến Công ty Thuận An và Công Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và một số đơn vị liên danh thi công Dự án nút giao thông khác mức đường số 2 Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa-đường Nguyễn Văn Linh (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Dự án nút giao thông khác mức (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các liên danh thi công. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Thực hiện yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Công an, các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên đang khẩn trương rà soát, báo cáo việc triển khai các dự án/gói thầu liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cây xanh Công Minh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan báo cáo về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các dự án/gói thầu tại địa phương có liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các công ty, đơn vị thành viên.

Nội dung báo cáo gồm: việc cho chủ trương; chấp thuận chủ trương đầu tư đối với từng dự án/gói thầu; công tác lựa chọn nhà thầu; việc bố trí nguồn vốn; giá trị đã thanh toán hoặc tạm thanh toán đến 31/3/2024…

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và một số đơn vị liên danh thi công Dự án nút giao thông khác mức đường số 2 Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa-đường Nguyễn Văn Linh (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 550 tỷ đồng, được khởi công vào năm 2019 và đưa vào sử dụng từ cuối tháng 4/2022.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An còn tham gia thi công tại km 63+328 (từ trụ T9 đến T26) cầu Kỳ Lộ (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) thuộc Dự án thành phần Quy Nhơn-Chí Thạnh, Cao tốc Bắc-Nam, với thời gian thi công là 1.020 ngày (tính từ ngày 1/3/2023). Ban điều hành gói thầu này cho biết Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An đã thi công đạt 32% khối lượng xây lắp.

Liên quan đến các dự án/gói thầu do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cây xanh Công Minh thực hiện trên địa bàn, căn cứ Điều 88 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan An ninh Điều tra (Bộ Công an) yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về các dự án trồng, chăm sóc cây xanh chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023.

Các nội dung được đề nghị cung cấp gồm: cơ sở pháp lý để Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp ngân sách nhà nước và triển khai đối với các dự án; quy trình thực hiện dự án từ khi xin chủ trương, duyệt cấp kinh phí đến khi lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện, nghiệm thu thanh quyết toán; cung cấp toàn bộ hồ sơ về đấu thầu các dự án trồng và chăm sóc cây xanh…

Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên; Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng tỉnh; Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên; Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, báo cáo các dự án/gói thầu do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cây xanh Công Minh thực hiện theo yêu cầu của Bộ Công an./.

