Viện KSND Tối cao truy tố 17 bị can trong vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn thành việc điều tra vụ án, làm rõ hành vi phạm tội; đủ căn cứ kết luận và đề nghị truy tố 17 bị can về 4 tội danh trong vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2.