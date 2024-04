Quảng Bình: Liên tiếp xảy ra cháy rừng dưới thời tiết nắng nóng gay gắt

Lực lượng Công an, Quân đội tham gia chữa cháy rừng tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, tối ngày 29/4. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong hai ngày 29 và 30/4, tại tỉnh Quảng Bình đã liên tiếp xảy ra cháy rừng tại huyện Tuyên Hóa và huyện Quảng Ninh dưới thời tiết nắng nóng gay gắt.

Chính quyền các địa phương đã huy động tối đa lực lượng để dập lửa, không để các đám cháy lan rộng.

Cụ thể, khoảng 10 giờ ngày 30/4, tại thôn Xuân Phú, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, đã xảy ra cháy rừng.

Sau khi nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa đã huy động cán bộ, nhân viên phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, Công an và cán bộ nhân dân xã Sơn Hóa tập trung chữa cháy.

Địa điểm xảy ra cháy là khu vực rừng trồng thông lấy nhựa, xen kẽ với bãi trống và lau lách thuộc tiểu khu 90, khoảnh 2 và khoảnh 3. Đến 16 giờ ngày 30/4, đám cháy đã được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 29/4 tại thôn Tân Định, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cũng xảy ra cháy rừng. Hàng trăm người gồm Công an, Quân sự, Kiểm lâm, Bộ đội Biên phòng cùng người dân địa phương cùng tham gia chữa cháy.

Điểm cháy xuất phát ở khu vực rừng do xã Hải Ninh quản lý, sau đó lan sang rừng trồng của dân và khu vực rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Bình chăm sóc, quản lý. Đến khoảng 22 giờ ngày 29/4, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Tuy nhiên, đến sáng 30/4, do chập điện, đám cháy rừng phòng hộ ven biển xã Hải Ninh tiếp tục bùng phát trở lại. Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh đã huy động toàn bộ lãnh đạo 10 xã lân cận cùng hơn 300 người gồm: Quân đội, Công an, Kiểm lâm và người dân địa phương tham gia dập lửa. Đến 16 giờ 30 ngày 30/4, đám cháy mới được khống chế nhưng chưa thể dập tắt do các điểm âm ỉ lửa vẫn còn phát lộ nhiều nơi.

Theo thống kê, hai vụ cháy tại xã ven biển Hải Ninh trong hai ngày 29 và 30/4 đã gây thiệt hại hơn 20ha rừng.

Ngày 30/4, tại tỉnh Quảng Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ đến 45 độ C. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây ra các vụ cháy rừng. Nắng nóng cũng khiến công tác dập lửa của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn do sức nóng tỏa ra từ các vụ cháy lớn; trong khi việc dập lửa chủ yếu bằng các công cụ thô sơ.

Trước diễn biến nắng nóng gay gắt vẫn diễn ra trong những ngày tới, tỉnh Quảng Bình yêu cầu các địa phương, người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm về công tác phòng chống cháy rừng. Khi xảy ra cháy rừng cần huy động tối đa lực lượng để dập lửa, không để đám cháy lan trên diện rộng./.

