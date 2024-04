Quảng Nam tung ra nhiều gói sản phẩm du lịch hấp dẫn trong năm 2024

Cù Lao Chàm là thế mạnh của du lịch biển đảo Quảng Nam. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Chiều 16/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và hơn 100 doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh họp báo công bố Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch 2024, với chủ đề “Quảng Nam - Miền xanh Di sản.”

Chương trình diễn ra từ tháng 5-11/2024, gồm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 “Quảng Nam - Cảm xúc mùa Hè” từ tháng 5-8/2024, giai đoạn 2 “Mùa vàng xứ Quảng” từ tháng 9-11/2024.

Chương trình nhằm thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế đến Quảng Nam, thúc đẩy hoạt động kinh doanh du lịch, góp phần đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2024, hướng đến phát triển du lịch xanh, hiệu quả, bền vững; đồng thời đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh du lịch xanh của tỉnh.

Giai đoạn 1 “Quảng Nam - Cảm xúc mùa Hè” có nhiều gói sản phẩm du lịch đặc sắc, chính sách giá ưu đãi, các dịch vụ chất lượng. Trong đó, gói 3 ngày 2 đêm lưu trú và đón tiễn sẽ giúp du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại khách sạn hạng sang, tự do tham quan các điểm đến nổi tiếng như Phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm-Hội An, Vinwonder Nam Hội An, Rừng dừa Bảy Mẫu, Rừng di sản Pơmu, Khu Du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh, Khu Du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang…; gói sản phẩm nghỉ dưỡng biển cao cấp, golf; gói sản phẩm du lịch trải nghiệm du lịch xanh về với thiên nhiên, rừng núi, biển đảo, sông, hồ, cắm trại; gói Free and Easy; các gói vui chơi, giải trí độc đáo, đặc sắc…

Ngoài ra, rất nhiều điểm đến độc đáo sẽ được đưa vào giai đoạn 1 như du khách sẽ được khám phá những cung đường uốn lượn qua những bản làng bình yên của người dân tộc Cơ Tu, Ca Dong, hay chinh phục những đỉnh núi hùng vĩ như Đỉnh Quế-Tây Giang...

Bên cạnh đó, gói sản phẩm du lịch và trại Hè từ 1-14 ngày dành cho trẻ em từ 7 đến 18 tuổi sẽ mang đến những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, nhằm thúc đẩy sự phát triển cá nhân, giáo dục và trách nhiệm xã hội…

Phố cổ Hội An là điểm đến hấp dẫn với du khách mỗi khi đến Quảng Nam. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Giai đoạn 2 "Mùa vàng xứ Quảng" tạo cho du khách những trải nghiệm "mùa vàng" thân thương, đặc biệt nhất với các sản phẩm như Phố cổ rêu phong; Hương vị đồng quê; Hội An mùa nước nổi; Lễ hội Mừng lúa mới; Trại sáng tác nghệ thuật đất nung; Mùa vàng phủ xanh…

Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.

Sản phẩm là các gói combo được ưu đãi từ giá phòng, dịch vụ ăn uống, điểm tham quan, đơn vị vận chuyển.... như giảm giá (20%-50%), hay giờ vàng giảm sâu (giảm đến 80%), hoặc mua 1 tặng 1, cung cấp thêm các dịch vụ gia tăng như đón sân bay, shutle bus vào phố cổ, cho thuê xe máy giá tốt... để tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí hơn cho khách.

Các tiết mục nghệ thuật dân gian truyền thống Chăm luôn thu hút khách du lịch đến Mỹ Sơn. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch 2024 “Quảng Nam - Miền xanh Di sản” chính thức triển khai với tổng giá trị ưu đãi tương đương 9,5 tỷ đồng (chưa tính giá các sản phẩm dịch vụ giảm từ 15-30%: ăn uống, vui chơi giải trí, đường sắt…).

Chương trình được giới thiệu, cập nhật thường xuyên trên các kênh thông tin: website du lịch Quảng Nam: visitquangnam.com, quangnamtourism.com.vn; fanpage Facebook: visitquangnam, quangnamcamxucmuahe, muavangxuquang1; kênh thông tin du lịch của các tỉnh, thành phố liên kết như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế…; Văn phòng đại diện Du lịch Quảng Nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương; các nền tảng mạng xã hội: Facebook, Zalo, Tiktok, Instagram, Youtube; các sự kiện quảng bá du lịch Quảng Nam trong nước và nước ngoài…

Tại họp báo, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức ký kết hợp tác với các cơ quan, đơn vị nhằm phát triển ngành Du lịch tỉnh như Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Thiên Minh, Công ty Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Nam Hội An, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam./.

