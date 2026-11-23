Qua truyền dạy nghề dệt thổ cẩm và phối hợp đào tạo kỹ thuật canh tác càphê, các địa phương ở Quảng Ngãi đang giúp người dân tiếp cận kiến thức phù hợp với điều kiện sản xuất.

Học nghề gắn với nguồn lực tại chỗ tạo thêm cơ hội phát triển sinh kế, nâng thu nhập và vươn lên thoát nghèo.

Tìm cơ hội làm giàu từ nghề truyền thống của quê hương

Với Phạm Thị Say ở làng Teng, niềm vui đến từ những tấm khăn, váy, áo do chính mình dệt nên. “Sau khi hoàn thành sản phẩm, em thấy rất vui và hạnh phúc," Say chia sẻ. Từ việc học kỹ thuật dệt, người trẻ có thể khám phá khả năng của bản thân và tìm hướng phát triển từ nghề truyền thống của cộng đồng.

Ở làng Teng, vùng đất Ba Tơ của Quảng Ngãi, dệt thổ cẩm gắn với đời sống văn hóa của đồng bào Hrê. Những hoạt động truyền nghề giúp thế hệ trẻ tiếp cận kỹ năng, hiểu giá trị của sản phẩm và từng bước tham gia sản xuất.

Địa phương đã có các chính sách hỗ trợ thợ dệt truyền dạy, khuyến khích người dân duy trì nghề, mở rộng quy mô và đa dạng sản phẩm. Nhiều hộ đầu tư phát triển nghề dệt. Thổ cẩm làng Teng cũng được quảng bá, giới thiệu tại nhiều nơi trong nước, tạo thêm cơ hội tiếp cận khách hàng.

Trong quá trình làm nghề, những người trẻ mạnh dạn đưa chất liệu thổ cẩm vào váy cưới, túi xách và sản phẩm thời trang. Để hoàn thiện các sản phẩm này, người dệt cần vận dụng kỹ thuật truyền thống, đồng thời tìm hiểu mẫu mã, công năng và thị hiếu của người sử dụng.

Từ góc độ hướng nghiệp, nghề truyền thống là một lựa chọn để người dân cân nhắc dựa trên sở thích, khả năng và điều kiện gia đình. Việc được học, thực hành và nhìn thấy sản phẩm đến với thị trường giúp người học hiểu rõ hơn công việc mình có thể theo đuổi.

Câu chuyện ở làng Teng gợi mở cách kết nối giáo dục nghề nghiệp với nguồn lực văn hóa tại chỗ. Truyền dạy kỹ năng tạo nền tảng làm nghề, còn hỗ trợ phát triển sản phẩm và quảng bá giúp người dân tìm hiểu cơ hội tạo thu nhập từ nghề đã học.

Đưa nhu cầu của người dân vào kế hoạch đào tạo

Tại xã Tu Mơ Rông, nâng kỹ năng sản xuất cho lao động nông thôn được địa phương đặt trong mục tiêu hỗ trợ người dân chủ động phát triển sinh kế. Toàn xã có 1.329 hộ dân, đồng bào Xơ Đăng chiếm khoảng 95%. Qua rà soát bước đầu, địa phương còn khoảng 266 hộ nghèo theo chuẩn mới.

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tu Mơ Rông, cho biết địa phương triển khai chương trình “Sát cánh cùng dân, vượt khó thoát nghèo," hướng tới mục tiêu đến năm 2030 xóa toàn bộ hộ nghèo. Xã phân công trách nhiệm cụ thể cho đảng viên, chi bộ, đồng thời vận động doanh nghiệp, hợp tác xã đồng hành với các hộ khó khăn.

Trong quá trình hỗ trợ, kiến thức và kỹ năng sản xuất là điều kiện để người dân sử dụng hiệu quả nguồn lực của gia đình. Với những hộ gắn bó với nông nghiệp, việc học nghề cần bắt đầu từ cây trồng đang canh tác, những khâu kỹ thuật còn hạn chế và nhu cầu cải thiện hiệu quả sản xuất.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân xã Tu Mơ Rông đã làm việc với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên khu vực Đăk Hà để thống nhất phương án phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo nghề năm 2026.

Hai bên tập trung trao đổi về nhu cầu học nghề, lựa chọn ngành nghề phù hợp với địa phương, rà soát nguồn kinh phí, quy mô lớp học và điều kiện tổ chức. Việc phối hợp giữa chính quyền và cơ sở giáo dục nghề nghiệp giúp kết nối nhu cầu của người dân với khả năng cung cấp chương trình, giáo viên và phương pháp đào tạo.

Theo phương án dự kiến, hai bên tổ chức 8 lớp cho khoảng 280 học viên, gồm 4 lớp trồng và chăm sóc càphê vối, 4 lớp trồng và chăm sóc càphê Catimor. Thời gian đào tạo dự kiến một tháng mỗi lớp.

Lựa chọn các nghề này xuất phát từ định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp và nhu cầu nâng kỹ thuật canh tác của người dân. Nội dung hướng tới trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành để người học vận dụng vào chăm sóc vườn cây, từng bước nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế hộ.

Phối hợp để người học tiếp cận được nghề phù hợp

Để chuẩn bị nguồn lực, Ủy ban Nhân dân xã Tu Mơ Rông đã phân bổ 987 triệu đồng thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động khu vực nông thôn và lao động là thanh niên trong năm 2026, theo Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 19/10/2026.

Cùng với nguồn kinh phí, công tác khảo sát và xác định nhu cầu được chú trọng. Xã và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên khu vực Đăk Hà thống nhất tiếp tục tuyên truyền, rà soát tại các thôn để xác định đúng đối tượng, ngành nghề và quy mô đào tạo.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã được giao phối hợp với cơ sở đào tạo hoàn thiện danh sách học viên, hồ sơ và phương án tổ chức lớp. Các lớp sẽ được triển khai khi bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định. Hai bên cũng tiếp tục rà soát hướng dẫn sử dụng kinh phí, đặt hàng đào tạo và thanh quyết toán.

Việc chuẩn bị từ nhu cầu người học có ý nghĩa đối với chất lượng đào tạo. Khi được lựa chọn nội dung sát công việc và điều kiện sản xuất, người dân có thêm cơ hội áp dụng kiến thức sau khóa học. Với cây càphê, kỹ năng chăm sóc được nâng lên là một yếu tố giúp các hộ chủ động hơn trong canh tác và quản lý vườn cây.

Từ làng Teng đến Tu Mơ Rông, hướng nghiệp gắn với thế mạnh địa phương mở ra những lựa chọn phù hợp cho người lao động. Người học nghề dệt có thể phát triển kỹ năng từ truyền thống cộng đồng. Người làm nông nghiệp có thể bổ sung kiến thức để cải thiện công việc đang gắn bó.

Sự phối hợp giữa chính quyền, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị hỗ trợ tạo điều kiện đưa hoạt động đào tạo đến gần nhu cầu thực tế. Khi kỹ năng được vận dụng vào sản xuất, gắn với chất lượng sản phẩm và thị trường tiêu thụ, người dân có thêm cơ sở tạo thu nhập, duy trì sinh kế và từng bước vươn lên thoát nghèo./.