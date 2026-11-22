Ủy ban Nhân dân xã Sơn Tây Thượng và Trường Cao đẳng Kon Tum đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về hướng nghiệp, phân luồng học sinh, tuyển sinh, đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm sau tốt nghiệp.

Việc phối hợp hướng tới phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, gắn kiến thức nghề với điều kiện kinh tế và nhu cầu của người dân.

Theo nội dung ký kết, hai bên phối hợp khảo sát nhu cầu học nghề, cung cấp thông tin việc làm và tổ chức tư vấn tuyển sinh. Nhà trường xây dựng các chương trình phù hợp với thực tế địa phương, ưu tiên ngành, nghề theo nhu cầu đặt hàng của Ủy ban Nhân dân xã.

Từ thỏa thuận hợp tác, hai đơn vị đã tổ chức khai giảng lớp trồng và chăm sóc cây càphê cho 32 lao động. Khóa học có thời gian dưới ba tháng, tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản để học viên vận dụng vào sản xuất nông nghiệp.

Tổ chức lớp ngay tại địa phương giúp người dân thuận tiện tham gia, đồng thời có điều kiện liên hệ bài học với công việc trên vườn cây. Những kỹ thuật được trang bị hướng tới giúp học viên từng bước điều chỉnh cách canh tác, nâng hiệu quả lao động và chất lượng sản phẩm.

Cách triển khai này phù hợp với mục tiêu của Tiểu dự án 1 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn” thuộc Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong đó, đào tạo nghề gắn với sản xuất, việc làm và sinh kế là hướng hỗ trợ người dân nâng khả năng tự tạo thu nhập.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc đánh giá cao sự chủ động của xã trong phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu học, lựa chọn nghề phù hợp với lợi thế sản xuất và nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Bên cạnh nghề nông nghiệp, địa phương được định hướng nghiên cứu mở thêm nghề như chế biến món ăn để đa dạng hóa sinh kế. Đào tạo ngoại ngữ và các kỹ năng cần thiết cũng cần được chú trọng nhằm mở rộng lựa chọn việc làm.

Thông qua liên kết giữa chính quyền, nhà trường và doanh nghiệp, Sơn Tây Thượng hướng tới kết nối nhu cầu học với khả năng sử dụng nghề. Khi kiến thức được áp dụng hiệu quả vào công việc, người dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và từng bước giảm nghèo bền vững./.