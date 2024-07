Quảng Trị: Đại lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ

Các phật tử thắp nến trong Đại lễ cầu siêu tri ân Anh hùng Liệt sỹ tại Quảng trường Giải phóng, thị xã Quảng Trị. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Tối 23/7, tại Quảng trường Giải phóng, thị xã Quảng Trị, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức trang trọng Đại lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (1947-2024).

Đại lễ do Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị chủ trì.

Tham gia Đại lễ cầu siêu có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh; lãnh đạo thị xã Quảng Trị và khoảng 1.000 đức chư tôn, tăng ni, phật tử và đông đảo người dân đến cầu nguyện, tưởng niệm. Sau phần lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Trung tâm Thành cổ Quảng Trị, đức chư tôn, tăng ni, phật tử đã tiến hành các nghi lễ chính thức của đại lễ cầu siêu như trai đàn cầu siêu, thỉnh các Anh hùng Liệt sỹ; cung tiến các Anh hùng liệt sỹ, chư chân linh; tụng đàn kinh Địa tạng...

Tại Đại lễ cầu siêu, các đại biểu, chư tôn, tăng ni, phật tử và đông đảo người dân đã dành một phút mặc niệm và dâng hương để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị, cho biết Đại lễ cầu siêu được tổ chức nhằm tưởng niệm, đền ơn đáp nghĩa, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, hy sinh cống hiến vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng thời, Đại lễ cầu siêu cũng cầu cho quốc thái dân an, hướng đến những điều tốt đẹp, vì thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Đây cũng là dịp để các thế hệ hôm nay thể hiện truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam; là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tri ân sâu sắc những công lao hy sinh to lớn của các Anh hùng Liệt sỹ đã ngã xuống vì nền độc lập, hòa bình hôm nay.

Đại lễ cầu siêu sẽ kéo dài đến 25/7, tại các Nghĩa trang Liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị./.

Chủ tịch nước quyết định tặng quà dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 590/QĐ-CTN về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024).