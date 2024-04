Quảng Trị đề xuất nghiên cứu giải pháp căn cơ cho cao tốc Cam Lộ-La Sơn

Đại diện Công an tỉnh Quảng Trị cho biết quý 1, tai nạn giao thông trên địa bàn gia tăng, nguyên nhân chính một phần do việc phân luồng giao thông tại cao tốc Cam Lộ-La Sơn.

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Ngày 17/4, Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm, Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc khảo sát các vướng mắc thực tiễn của địa phương, phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Quảng Trị là nơi giao điểm của các trục dọc Bắc-Nam của đất nước, trục Đông-Tây của Việt Nam với các nước trong khu vực.

Tỉnh có điều kiện giao thông thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt và đường thủy, trong đó chủ yếu là mạng lưới giao thông đường bộ với các tuyến giao thông trục dọc huyết mạch của quốc gia.

Đặc biệt, tỉnh có tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây (EWEC) và Hành lang song song với Hành lang kinh tế Đông-Tây (Para EWEC), là các tuyến đường ngắn nhất nối các nước trong khu vực từ Myanmar-Thái Lan-Lào qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay.

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã báo cáo chung về tình hình an toàn giao thông, hệ thống đường bộ trên địa bàn. Hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh có chiều dài hơn 8.776km.

Cao tốc Cam Lộ-La Sơn dài 37,3km; 9 tuyến quốc lộ có chiều dài 505,7km; 21 tuyến đường tỉnh với chiều dài 279,2km; 7.952 km hệ thống đường huyện, đường xã, đường giao thông nông thôn. Thời gian qua, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của tỉnh được quan tâm đầu tư, nâng cấp, duy tu, sửa chữa.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị cho biết quý 1/2024, tai nạn giao thông trên địa bàn gia tăng. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do ý thức người tham gia giao thông, một phần do việc phân luồng giao thông tại cao tốc Cam Lộ-La Sơn.

Từ ngày 4/4/2024, Cục đường bộ (Bộ Giao thông vận tải) ra quyết định phân luồng giao thông các loại phương tiện gồm xe khách trên 30 chỗ, xe khách giường nằm, xe trên 6 trục không đi vào cao tốc này mà chuyển sang đi vào Quốc lộ 1A.

Trong khi đó, Quảng Trị chưa có tuyến tránh nên việc xảy ra tai nạn bắt đầu gia tăng trở lại.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh kiến nghị các cơ quan chức năng cần xem xét cũng như có giải pháp căn cơ, thực tiễn, chiến lược lâu dài, cụ thể để bảo vệ tính mạng của người dân.

Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Trị cũng đã góp ý về dự thảo Luật đường bộ với 10 Điều với 15 nội dung cụ thể.

Phó Chủ nhiệm, Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN)

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ và đáp ứng với sự phát triển của giao thông vận tải; xây dựng Quốc lộ 1 có các tuyến tránh các đô thị, thị trấn có mật độ phương tiện nội bộ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; nghiên cứu quy hoạch lại tổng thể Quốc lộ 1A.

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Minh Đức đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Trị trong đảm bảo an ninh giao thông đường bộ; ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của địa phương để nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh luật phù hợp với thực tế trong thời gian tới./.

