Chuyên gia đưa ra nguyên nhân gây nổ lốp ôtô trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn

Cao tốc Cam Lộ-La Sơn. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát giao thông, trong những ngày cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2024, liên tiếp có nhiều trường hợp vỡ lốp ôtô khi chạy trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn.

Nguyên nhân do đâu?

Ghi nhận thực tế của đơn vị cảnh sát giao thông cho biết các vụ việc ôtô bị vỡ lốp xe bao gồm nhiều chủng loại, từ xe con cho đến xe khách, xe container, xe đầu kéo...

Theo đánh giá bước đầu, nguyên nhân do thời tiết tại khu vực tỉnh Quảng Trị nắng nóng gay gắt, dẫn tới nhiệt độ mặt đường cũng tăng cao, có thời điểm nhiệt độ tới 63 độ C.

Thêm vào đó, trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn chưa có điểm dừng nghỉ, nên lốp xe ôtô chịu áp suất và nhiệt độ cao trong vài giờ liền, gia tăng rủi ro.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, cho hay theo tiêu chuẩn sản xuất thì lốp xe ở điều kiện bình thường hoạt động, nhiệt độ hơn 60 độ C sẽ không làm nổ lốp.

Tuy nhiên, nếu lốp cũ, thiếu hơi hoặc thừa hơi, va đập trên đường với các vật sắc nhọn như đinh, đá, kim loại thì hoàn toàn có thể gây nổ lốp, nhất là khi xe chạy tốc độ cao, thời gian dài.

Theo lái xe Nguyễn Huy Tuấn, chuyên lái xe chở hàng Bắc-Nam, nhiệt độ mặt đường cao không phải nguyên nhân chính dẫn tới việc nổ lốp trên cao tốc. Thêm nữa, cũng tùy loại xe, tải trọng, chủng loại lốp xe sẽ có nguy cơ nổ lốp khác nhau.

“Từ khi có tuyến đường Cam Lộ-La Sơn, tôi chạy cả trăm chuyến, nhưng số lượng nổ lốp là rất hãn hữu. Để tìm nguyên nhân chính xác thì cơ quan chức năng cần đánh giá chi tiết loại xe, lốp nào, có quá tải không. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn tới, cần có trạm dừng nghỉ để lái xe kiểm tra phương tiện, làm mát… trước khi lăn bánh,” anh Nguyễn Huy Tuấn nói.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thành Công, Khoa Cơ khí ôtô, Đại học Giao thông Vận tải, cũng cho rằng nhiệt độ của mặt đường chỉ là một trong các nguyên nhân gây ra tình trạng nổ lốp.

Nguyên nhân thường gặp nhất với xe bị nổ lốp là gặp các vật sắc nhọn như: đinh, đá, miếng kim loại… đâm vào. Việc này có thể chỉ khiến lốp xe bị thủng nhưng cũng có thể dẫn tới nổ lốp, đặc biệt là khi xe đang chạy tốc độ cao.

Chuyên gia về bảo dưỡng, sửa chữa ôtô B.H.Quân tại đường Võ Thị Sáu (Hà Nội) cho rằng việc nổ lốp xuất phát từ việc áp suất lốp, nếu áp suất quá cao, đặc biệt khi nhiệt độ ngoài trời và mặt đường cao sẽ đẩy áp suất lên, cùng đó tốc độ xe chạy, phanh xe liên tục sẽ tạo áp lực lớn lên lốp. Ngoài ra, do xe đi vào các vật nhọn, cứng…

Đảm bảo an toàn khi lưu thông

Liên quan đến vấn đề này, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thành Công khuyến cáo: Khi có sự cố về lốp trên cao tốc, người điều khiển xe phải bình tĩnh giữ vững vành lái.

Tổ chức cắm biển báo tại lối vào cao tốc Cam Lộ-La Sơn ở nút giao cầu Tuần. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Tuyệt đối không đạp phanh hoặc đánh tay lái về hướng ngược lại với phía xe bị nghiêng, khiến tình trạng mất cân bằng của xe sẽ tăng lên.

Hiện nay, đa số ôtô hiện đại đều được trang bị hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hệ thống cân bằng điện tử hay các giải pháp như thiết bị an toàn khẩn cấp khi xe nổ lốp… nên khi tình trạng nổ lốp xảy ra, những hệ thống này sẽ can thiệp và đảm bảo an toàn cho xe.

Khi kiểm soát được tốc độ, người lái hãy nhanh chóng di chuyển xe vào khu vực an toàn và dừng xe lại để kiểm tra. Nếu có lốp dự phòng và dụng cụ thay lốp thì có thể tiến hành thay lốp ngay hoặc gọi cứu hộ để đưa xe về gara tiến hành sửa chữa.

"Đặc biệt, trước khi vào các tuyến cao tốc, hoặc lưu thông quãng đường dài, lái xe cần kiểm tra kỹ áp suất lốp, nhiệt độ và các yếu tố có thể gây mất an toàn khác," chuyên gia Nguyễn Thành Công cho hay.

Ngày 4/4, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã công bố số điện thoại khẩn cấp của Trung tâm chỉ huy (0949.05.06.08), để người dân lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn gọi đến nếu gặp sự cố.

Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cũng khuyến cáo, các tài xế nên kiểm tra kỹ thuật phương tiện, đặc biệt là lốp xe trước khi di chuyển vào tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn.

Trong quá trình lưu thông trên tuyến cao tốc, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ nghiêm luật giao thông đường bộ, đi đúng tốc độ, khoảng cách, chú ý quan sát. Khi gặp sự cố cần gọi điện ngay cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ.

Ngoài ra, cơ quan cảnh sát giao thông đường bộ đã triển khai các phương án để đảm bảo an toàn lưu thông trên tuyến; phối hợp với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh có phương án giảm nhiệt độ mặt đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn. Đồng thời, bố trí 3 tổ tuần tra kiểm soát ở các vị trí đầu, giữa và cuối cao tốc.

Trong đó, tổ tuần tra ở vị trí giữa cao tốc mang tính chất cơ động, tuần lưu, dưới sự thông tin của trung tâm chỉ huy sẽ kịp thời có mặt và hỗ trợ các chốt còn lại khi có tình huống xảy ra.

Trong khi đó, chốt đầu tuyến và cuối tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn, lực lượng của Đội 5 phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn, cảnh báo tới người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên tuyến nắm được tình huống có khả năng xảy ra và các phương án xử lý sự cố để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Đơn vị này cũng đã kiến nghị Ban quản lý đường Hồ Chí Minh nâng cấp, cải tạo, gia cố dải đất hai bên đường để phương tiện nghỉ tạm vì trên tuyến không có chỗ dừng nghỉ. Tại các điểm nghỉ tạm phải bố trí cảnh báo, biển chỉ hướng, tránh mất an toàn khi vào dải dừng nghỉ.

Dự kiến sẽ có 7 vị trí dừng xe khẩn cấp đoạn 37km qua Quảng Trị và các dải dừng nghỉ sẽ thực hiện trong 1-2 tháng tới…/.

