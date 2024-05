Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Bình Phước khiến 4 người thương vong

Đầu xe container bị thiêu rụi hoàn toàn. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Chiều 13/5, thông tin thêm về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Đồng Phú (Bình Phước) vào trưa cùng ngày, Cục Cảnh sát giao thông cho biết đã có một người tử vong và 3 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng cũng làm rõ người điều khiển các phương tiện trong vụ tai nạn liên hoàn này.

Khoảng 10 giờ 40, ngày 13/5, tại Km54, đường ĐT741 thuộc tổ 8, ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe ôtô đầu kéo biển số 60H-032.74 kéo theo sơmi rơmooc biển số 60R-058.94 do lái xe Trần Quang Đạt (sinh năm 1975, trú tại phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) điều khiển phương tiện lưu thông theo hướng từ thành phố Đồng Xoài đi huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương va chạm với xe ôtô tải biển số 61C-554.07 do lái xe Lê Nhựt Minh (sinh năm 1995, trú tại thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) điều khiển, chở trên xe ông Bùi Văn Dứt (sinh năm 1995, trú tại xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân), lưu thông phía trước cùng chiều đang chuyển hướng từ phải qua trái và xe ôtô con biển số 64A-016.77 do lái xe Trần Văn Tám (sinh năm 1964, trú tại phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, chở trên xe ông Phương Tuấn Duy (sinh năm 1975, trú tại phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long) đang lưu thông cùng chiều phía bên phải.

Sau khi va chạm, xe ôtô đầu kéo và xe ôtô tải tiếp tục lấn sang phần đường ngược chiều, va chạm với xe ôtô khách biển số 51B-401.78 do lái xe Nguyễn Mạnh Dũng (sinh năm 1982, trú tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, chở trên xe tổng cộng 25 người (gồm 23 hành khách, 1 tài xế phụ, 1 phụ xe) đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Tai nạn xảy ra làm ông Lê Nhựt Minh (điều khiển xe ôtô tải) tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Ông Bùi Văn Dứt (người đi cùng trên xe ôtô tải) bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng (người điều khiển xe ôtô khách) bị thương được điều trị tại Bệnh viện huyện Đồng Phú, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Cháu Ngô Ngọc Nhi (sinh năm 2018, trú tại Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh-là người ngồi trên xe ôtô khách) đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Đồng Phú. Xe ôtô đầu kéo bị bốc cháy, hư hỏng 4 xe ôtô, ước tính khoảng 450 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước đã huy động lực lượng tổ chức phong tỏa hiện trường vụ tai nạn, phân luồng, điều tiết giao thông không để ùn tắc giao thông trên tuyến; phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh tổ chức chữa cháy và tiến hành cứu nạn, cứu hộ, cấp cứu kịp thời những người bị thương trong vụ tai nạn.

Hiện tại hành khách không bị thương đã được trung chuyển sang xe khác để tiếp tục lưu thông.

Trước đó, TTXVN đã đưa tin, khoảng 10 giờ 40 ngày 13/5, xe container kéo theo rơ-mooc 60R-058.94 lưu thông trên đường ĐT.741 đến ngã ba giao nhau (thuộc ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến) bất ngờ va chạm với xe tải 61C-554.07 và xe ôtô 5 chỗ 64A-016.77 lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến xe container mất lái, tông thẳng vào dải phân cách, tông gãy trụ đèn đường giữa đường và bốc cháy.

Sau đó, xe tải 61C-554.07 tiếp tục bị đẩy sang đường đối diện, va chạm trực diện với xe khách giường nằm của nhà xe Phương Trang 51B-401.78 lưu thông theo chiều ngược lại.

Hậu quả là xe tải bị biến dạng hoàn toàn phần đầu, xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu./.

